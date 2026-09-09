Брейнрот за напреднали: Българските ученици са по-зле от всякога

Едно от най-авторитетните изследвания за знанията на учениците в международен план - проучванията PISA - обикновено се очаква с лошо предчувствие.

Защото преди четири години то мина червената си линия и ни изправи пред критична ситуация. Оказа се, че вече над 50 % от учениците са функционални неграмотни. През 10'те години този процент нарастваше с всяка изминала година и се надявахме, че все пак няма да се озовем в ситуация, в която вероятността един ученик да е неграмотен е по-голяма от тази да е, но уви. По-голяма е.

На този злополучен опит от миналото идват и новите изследвания. Картината накратко: всички ученици се влошават заедно, а българските ученици се влошават най-зле. Те стоят под всички свои връстници в ЕС по природни науки, четене и математика. При предишното изследване имаше показатели, по които не бяхме съвсем последни, но за 4 години е постигната симетрична катастрофа и дори не сме оставили някакви дребни изключения да ни развалят правилото.

Точките, за статистиката. По природни науки България регистрира резултат от 421 точки - с 10 точки по-слаб от 2022 г. По четене 387 - с 18 по-зле от 2022 г. По математика - 405, с 12 точки по-малко от 2022 г.

А световната равносметка е още по-интересна. Тя гласи: Това просто са най-лошите резултати, регистрирани някога в историята на изследването.

Какви са причините? Преди четири години обикновено всичко се приписваше на Ковид, макар че още тогава бе ясен главният виноник: технологиите, разбира се. Днес в това вече няма никакво съмнение. От PISA посочват екранното време като основен проблем при учениците. И директно твърдят, че прекалената употреба на телефони може да забави когнитивното развитие. Още нещо интересно: учениците, използващи редовно изкуствен интелект, са се представили по-лошо в резултатите си от тези, които не го използват. И едно допълнително затруднение - не се съмняват в нещата, които AI им казва, т.е. напълно интелектуално незащитени са от халюцинация.

Като насложим в уравнението и българските особености на растежа нещата изглеждат така: ТикТок + ИИ + лоша семейна среда + слаби институции + липса на добри примери + ниска концентрация + среда на насилие = най-сложното уравнение, пред което може да се изправим. Кой ще го реши? Никой, разбира се. След още четири години очаквайте още по-голям катаклизъм.

Автор: Георги Петров