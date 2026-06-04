Ударен по време на икономическия форум в Санкт Петербург, петролният терминал "подписа сделка" за модернизация (СНИМКИ)

Украинските дронове "поздравиха" Санкт Петербург на 3 юни точно в момент, в който там започваше Международният икономически форум (SPIEF). Петролният терминал, намиращ се на само 17 километра от изложебния център, където се провежда събитието, бе поразен, а от първи сателитни снимки става ясно, че ще му е нужна икономическа "сделка" за модернизация. Там има 21 резервоар-цистерни за съхранение на петролни продукти и горива, като през терминала годишно могат да преминават 12,5 млн. тона продукти.

😂 News of the day at SPIEF: the St. Petersburg Oil Terminal has signed a modernization agreement



A very timely decision.



After yesterday’s visit from Ukrainian drones, the facility appears — judging by satellite imagery — to have acquired a number of features that could… https://t.co/HRtpC3uwL2 pic.twitter.com/CKboVajWnY — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

Комплексът е част от стратегическите обекти на руската критична инфраструктура.

Украинските сили поразиха и руската корвета "Бойкий" във военноморската база "Кронщадт" в Ленинградска област вчера.

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Илската петролна рафинерия също е с щети, Саратовската не ѝ отстъпва

Сателитни снимки на Илската петролна рафинерия в Краснодарския край, която последно беше атакувана и поразена от Украйна на 2 юни, също показват поражения. Потвърдено е нанасянето на щети в района на ELOU AVT-5 - основен нефтопреработвателен агрегат за атмосферно-вакуумна дестилация с разделяне на основни фракции, и в резервоарния парк, последвано от разливане на нефтопродукти. Няколко резервоара са сериозно повредени.

Мащабът на щетите и въздействието върху производствения капацитет изискват допълнително изясняване.

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Неведнъж ударената от Украйна рафинерия в Саратов също е обект на нови сателитни кадри - те потвърждават нанесените щети на основния преработвателен блок ELOU-AVT-6, секцията за вискоразграждане, няколко резервоара и технологични съоръжения. Вероятно работата на рафинерията е била частично или напълно спряна с цел оценка на щетите и извършване на ремонтни работи.

Follow-up imagery of the repeatedly struck Saratov refinery confirms damage to the ELOU-AVT-6 primary processing unit, visbreaking section, several tanks and process racks. The refinery was likely partially or fully halted for damage assessment and repairs. #Russia pic.twitter.com/osmKuDQ8u8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026