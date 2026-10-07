"Бул Био": Няма доказателства за проблем с БЦЖ ваксината

Няма доказателства за проблем с българската БЦЖ ваксина. Това съобщиха от компанията "Бул Био", производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат.

Според компанията данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта.

Българският производител твърди, че в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена впоследствие.

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Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината, с честота от 1/10 000 и <1/1 000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта, твърдят от "Бул Био".

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Компанията допълва, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количества от тях са доставени и в други държави от ЕС, предаде БНР.

Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите.

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