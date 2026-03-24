24 март 2026, 12:41 часа
Заради сериозни нарушения: Затвориха два хотела и заведение в Боровец, София и Бургас

Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе решение за налагане на принудителни административни мерки по Закона за туризма, с които временно се преустановява дейността на три туристически обекта – два за настаняване и едно заведение за хранене и развлечения, разположени в курортен комплекс Боровец, в София и в Бургас.

Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения, свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без изискуемите удостоверения за категоризация или временни такива и ще останат в сила до отстраняване на установените нарушения и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания.

Подобни нарушения засягат пряко правата и сигурността на потребителите, както и подкопават прозрачността и доверието в туристическия пазар.

От КЗП напомнят на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции.

Виолета Иванова Отговорен редактор
КЗП заведение нарушения хотели
