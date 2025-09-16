Войната в Украйна:

Заради украинските атаки: Русия обмисля да намали производството на петрол?

Руският монополист в областта на нефтопроводите „Транснефт“ предупреди производителите, че може да се наложи да намали производството след атаките с дронове на Украйна срещу важни пристанища и рафинерии, съобщиха три източника от бранша във вторник. В изявление на своя уебсайт „Транснефт“ определи новината като „фалшива“ и част от „информационната война“ на Запада срещу Русия, предаде агенция Ройтерс.

Киев засили атаките срещу руските енергийни активи от август насам в опит да попречи на военните действия на Москва в Украйна и да намали приходите на Кремъл, след като опитите за прекратяване на конфликта чрез мирни преговори затънаха в застой.

Приходите от петрол и газ съставляват между една трета и половината от общите приходи на федералния бюджет на Русия през последното десетилетие, което прави сектора най-важният източник на финансиране за правителството. Украински дронове са ударили най-малко 10 рафинерии – намалявайки капацитета за преработка на Русия с почти една пета в даден момент – и са нанесли щети на водещите й пристанища на Балтийско море Уст-Луга и Приморск, съобщиха украински военни представители и руски източници от индустрията. Руските власти не са коментирали публично размера на щетите или тяхното въздействие върху производството и износа.

Въпреки това, Transneft, която обработва повече от 80% от цялото количество петрол, извлечено в Русия, през последните дни е ограничила възможността на петролните компании да съхраняват петрол в нейната тръбопроводна система, съобщиха за Reuters два източника от индустрията, близки до руските петролни компании. Transneft също така е предупредила производителите, че може да се наложи да приеме по-малко петрол, ако инфраструктурата й претърпи допълнителни щети, заявиха двата източника.

Атаките могат да принудят Русия, която държи 9% от световното производство на петрол, да намали производството си, заявиха двата източника и трети източник, запознат с операциите по изпомпване на петрол. Анонимните източници помолиха да не бъдат назовани поради деликатността на въпроса.

Отговорът на компанията

„Появата на такива фалшиви новини с позоваване на някои неназовани източници в руския горивен и енергиен комплекс нанася щети на имиджа на ПАО Транснефт“, заяви компанията в свое изявление. „Това може да бъде причинено само от опитите да се дестабилизира ситуацията в рамките на информационната война, разпалена от Запада срещу Руската федерация“, добавиха от компанията.

