Списъкът се увеличава: Още 6 нови професии стават защитени

23 януари 2026, 06:26 часа 247 прочитания 0 коментара
Още 6 нови професии, изучавани в училищата, ще бъдат обявени за защитени. Това предвижда проектът на нов Списък на защитените от държавата професии за 2026/27 и 2027/28 учебни години. Защитеният статут дава възможност за допълнително финансиране и гаранции, че няма да има закриване при по-малък брой ученици, пише в. "Сега". Още: "Ръководител движение": МОН вкарва още защитени професии в гимназиите - ето колко ще струват

Кои са новите защитени професии?

Предложенията на междуведомствена комисия в МОН са в списъка да се включат следните професии:

  • приложни изкуства - художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис (от професионално направление приложни изкуства);
  • железопътна техника - енергоснабдяване (от направление транспортни средства);
  • пчеларство (направление растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство);
  • планински водач (пътувания, туризъм и свободно време);
  • ръководител движение (от направление транспортни услуги);
  • производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти (от направление хранителни технологии). 

Така списъкът ще включва 28 защитени професии.

В другия списък - този с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебните 2026/27 и 2027/28 години, се добавя една нова професия - електроенергетика, от професионално направление електротехника и енергетика.

От него опадат пък досегашните пчеларство и производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти, които се местят в Списъка на защитените професии. Общо той ще включва 46 дефицитни професии.

"С предоставянето на допълнително финансиране за издръжка на паралелки, даващи квалификация по защитени професии и по такива с очакван недостиг от специалисти, се осигуряват оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално образование, стимулира се обучението по тях и се преодолява дефицитът от подготвени кадри за специалности, необходими за икономическото развитие на национално ниво", пише в мотивите към списъците.

Още: Кабинетът определи още специалности по професии като защитени

