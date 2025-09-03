Финансов пример как България обезкуражава студентите да учат повече: Идея да се промени

"Изплащането на наследствена пенсия на учащи по смисъла на този кодекс не се прекъсва за преходен период до четири месеца между завършването на една образователна степен и документалното записване в следваща, при условие че лицето представи документ, удостоверяващ приема му в следващата образователна степен в законоустановения за това срок". Такова предложение за законова промяна изпрати студентът Емилиян Велковски, родом от Козлодуй, към депутатите, като идеята беше представена със съобщение в електронната редакционна поща на Actualno.com.

Причината за предложението е личният опит на Велковски с българската система - опит, който всъщност не е само индивидуално изключение. "Оказва се, че според българския закон е трябвало умишлено да забавя дипломирането си, за да не остана без никакви доходи през лятото" - това констатира Емилиян Велковски. Логично, той дава примери със Западна Европа (Германия, Австрия) и как този проблем там е решен така, че студентите да не се замислят дори. И напомня, че таксите за висшите учебни заведения в България вече станаха по-високи. Точно преди да излязат в лятна ваканция обаче депутатите приеха промени в Закона за висшето образование, с които таксите бяха намалени, припомнете си - Още: Решено: Платеното обучение в университетите поевтинява

Емилиян Велковски разказва, че е получил магистърска степен в УНСС на 29 юни, 2025 година. След това той е кандидатствал за втора магистърска степен, "Японистика", в СУ "Св. Климент Охридски", където записването е през месец октомври. "Изплащането на пенсията ми беше спряно за месеците юли, август и септември 2025 г., без да бъда уведомен и без да получа официално разпореждане", разказва той.

Още: Вълчев заговори за българската PISA след 7 и 10 клас

Емилиян Велковски е категоричен: "Тази практика е симптом на политика, която има катастрофални последици за бъдещето на нацията:

1. В разрез с Конституцията: Член 4 от Конституцията на Република България постановява, че страната ни е "социална държава". Член 53 гарантира правото на образование. Практиката на НОИ да спира наследствените пенсии на студенти в административната пауза между две степени е директно нарушение на тези основни принципи. Тя създава финансови бариери пред образованието, вместо да ги премахва.

2. Стимул за "изтичане на мозъци": Какво послание изпраща държавата на един млад човек, когато го наказва финансово, защото се стреми към по-висока квалификация? Посланието е: "Не ни пука за твоето развитие. Справяй се сам." Това послание става оглушително, когато го съпоставим с реалността: докато в България таксите за университетско образование се увеличават, в държави като Германия те са безплатни. Когато един млад българин види тази разлика – тук по-скъпо и без социална сигурност, там безплатно и със законово гарантирана подкрепа – какъв избор му остава, освен да потърси бъдещето си там, където образованието е реална, а не само декларирана ценност? Тази законова празнота е директен катализатор на емиграцията на най-ценния ни капитал.

3. Европейски анахронизъм: Срамно е в 21-ви век българската социална система да е толкова сляпа за реалностите на образователния процес. В други държави-членки на ЕС този въпрос е решен по логичен и хуманен начин.

Германия: § 48 от Шеста книга на Социалния кодекс (SGB VI) изрично позволява изплащането на наследствена пенсия в преходен период до четири месеца.

Австрия: Законодателството също предвижда продължаване на плащанията (Waisenpension) по време на ваканциите между учебни етапи, ако обучението ще бъде продължено.

Още: Родители определиха процедурата за наследствени пенсии за деца като геноцид