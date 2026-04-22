Съдът окончателно отмени забраната да се оспорват оценките от матурите

Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени разпоредби от Наредба №11 на Министерството на образованието, свързани с резултатите от държавните зрелостни изпити. Тя е въведена от от министъра на образованието и науката н 1 септември 2016 г. и касае оценяване на резултатите от обучението на учениците и заради нея не могат да се коригират дори и очевидни грешки при оценяването на матурите.

Чл. 82, ал. 1 и ал. 3 от наредбата предвиждат: "Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни." Както и: "Зрелостникът може да се запознае с индивидуалния си резултат от държавния зрелостен изпит в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, и/или през електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа – в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия."

Решението на ВАС

С решението си върховните магистрати отменят предходния акт на тричленен състав, който беше обявил текстовете за нищожни. Вместо това петчленният състав приема, че разпоредбите са издадени от компетентен орган, но са приети при съществени нарушения на процедурата и затова са незаконосъобразни.

Първоначално тричленен състав на ВАС приема, че министърът на образованието е надхвърлил правомощията си и на практика е "дописал" закона, като е въвел забрана за оспорване на оценките - нещо, което не е уредено в Закона за предучилищното и училищното образование. Заради това съдът обяви текстовете за нищожни.

Петчленният състав обаче не споделя този извод. Според него министърът е действал в рамките на предоставената му законова компетентност да регулира процеса по оценяване, включително и достъпа на учениците до резултатите им.

Въпреки това върховните съдии потвърждават, че при приемането на текстовете са допуснати сериозни нарушения. По делото е установено, че липсват задължителните мотиви и доклад към проекта на нормативния акт - изискване на Закона за нормативните актове. Именно това се оказва решаващо за изхода на спора.

Така съдът стига до различен, но сходен като резултат извод - разпоредбите не са нищожни, но са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Решението е окончателно и слага край на казуса, започнал с оспорване на текстовете, които дълго време определяха режима около резултатите от матурите. Това поставя Министерството на образованието в ситуация да преработи регулацията, ако иска да запази същите правила.