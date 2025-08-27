Войната в Украйна:

Официално: Ето кога ще са ученическите ваканции през новата година

27 август 2025, 14:45 часа 382 прочитания 0 коментара
Министерството на образованието и науката (МОН) официално утвърди графика на ваканциите за предстоящата учебна година. Календарът, който беше предложен за обществено обсъждане преди месец, остава без промени. ОЩЕ: Промени във ваканциите за учебната 2025-2026 година. Религия и математика - докъде стигнахме?

Кога ще са ученическите ваканции?

Есенна ваканция - от 31 октомври до 3 ноември включително.

Коледна ваканция - от 24 декември до 4 януари включително.

Междусрочна ваканция - от 31 януари до 2 февруари включително.

Пролетна ваканция

  • за учениците от 1. до 11. клас - от 4 април до 13 април включително.
  • за зрелостниците (12. клас) - от 8 април до 13 април включително.

Учениците ще почивка за 3 март. Те ще имат четири почивни дни, тъй като 2 март (понеделник) ще бъде неучебен. Така ваканцията ще обхване периода от 28 февруари до 3 март.

