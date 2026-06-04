Отговорите на външното оценяване по математика за 4. клас за 2026 г.

Над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по математика в общо 1706 училища в цялата страна.

Очаква се в обедните часове Министерството на образованието и науката (МОН) да публикува изпитния вариант и ключа с верните отговори. Материалите може да видите първо в Actualno.com в този материал!

Изпитът отново продължи 60 минути и включваше 25 задачи, както този по български език и литература преди ден. Чрез задачите се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават.

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Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 т. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни.

Припомнете си и отговорите на външното оценяване по български език и литература за 4. клас за 2026 г.