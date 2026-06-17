Отговорите на външното оценяване за 10. клас по български език и литература за 2026 г.

Десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература за учебната 2025/2026 година.

От Министерството на образованието и науката (МОН) се очаква да публикуват верните отговори и изпитния материал по БЕЛ на учениците, а тестът и ключа ще видите първо в Actulalno.com в този материал.

Изпитът по български език и литература за 10. клас се проведе 1030 училища и бе с продължителност 90 минути и съдържа общо 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст. Учебното съдържание обхваща материала от VIII, IX и X клас и включва теми, свързани с функционалните стилове, езиковите норми, редактиране на текст, както и изучаваните литературни произведения от българската литература.

Предстои и изпит по математика в петък, 19 юни. Матурите са с продължителност от 90 минути, като максималният брой точки е 100 на всеки един от изпитите.

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Изпитът по математика в 10. клас на 19 юни от 8:00 часа е с продължителност 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници. Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.

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