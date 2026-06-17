Треньорският казус в Лудогорец се изяснява - познато лице ще помага на "орлите" в труден момент

Треньорската сага в Лудогорец продължава, но краят ѝ е близо. Както е известно, разградчани изпратиха един неуспешен сезон по техните стандарти сезон, след като сдадоха титлата в Първа лига на Левски и отпаднаха от Купата на България на 1/2-финала. Те все пак се утешиха с участие в евротурнирите през следващата кампания, след като победиха Локомотив Пловдив в баража за Лигата на конференциите. Тълкувайки развоя на сезона, мнозина предположиха, че Пер-Матиас Хьогмо ще бъде освободен от поста си на старши треньор.

Лудогорец има временно решение за треньорския казус

За тази теория спомогна и отсъствието на Хьогмо в последните мачове от сезона, когато "орлите" бяха водени от неговия помощник. Впоследствие стана ясно, че норвежкият специалист не е бил край тъчлинията, тъй като се е прибрал в родината си поради здравословен проблем. Информацията бе обявена от спортния директор на Лудогорец - Георги Караманджуков, който добави, че бъдещето на Хьогмо ще бъде решено, след като той се завърне в България.

Повечето медии в страната предполагат, че Хьогмо повече няма да води "орлите", въпреки че има договор до края на следващата кампания. Наскоро "Мач Телеграф" съобщи, че специалистът иска да получи сериозна неустойка, за да се оттегли от поста си. Докато казусът с треньора се задълбочава, в Разград все пак мислят за новия сезон, тъй като лятната подготовка на отбора започва съвсем скоро. Първата тренировка на разградчани ще се проведе в четвъртък, 18 юни, а човекът, който ще изведе футболистите е познат на феновете и футболистите. Става въпрос за Тодор Живондов, който отново ще изпълнява ролята на временен наставник, докато ръководството финализира избора на нов старши треньор.

"Тема спорт" съобщава, че Лудогорец води активни разговори с няколко чуждестранни специалисти, а очакванията са новият наставник да бъде избран до 19 юни. Именно за тогава е насрочена и официална пресконференция на клуба. Иначе за Живондов работата като треньор на "орлите" не е непозната. В началото на миналия сезон ръководството отново се обърна към него за помощ след уволнението на Руи Мота. Тогова той изведе тима в четири мача, в които записа две загуби, едно равенство и една победа.

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