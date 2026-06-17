Говорителят на националното следствие му стана и.ф. директор

Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов ще изпълнява временно длъжността директор на институцията след оставката на Борислав Сарафов. 59-годишният Маринов работи като следовател в НСлС от 2015 г. Преди това е бил военен следовател, военен прокурор и прокурор в Софийската градска прокуратура. През последните години той е и говорител на Следствието, включително по време на управлението на Сарафов.

Решението за назначаването му беше взето от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с шест гласа "за" срещу два "против".

Членовете на съвета Йордан Стоев и Пламен Найденов подкрепиха друг кандидат за поста - бившия заместник-директор на Националната следствена служба Ясен Тодоров. Още: След оставката на Сарафов: Изненадващи имена искат да го заместят

Тодоров беше считан за близък до Иван Гешев по време на мандата му като главен прокурор. След като Сарафов оглави прокуратурата през 2023 г., той предложи Тодоров да бъде освободен от ръководния пост в Следствието.

Изборът на Маринов идва след няколко неуспешни опита на Прокурорската колегия да излъчи постоянен директор на Националната следствена служба.

Гласуването се проведе в навечерието на очакваната смяна на състава на Висшия съдебен съвет. Никой от членовете на колегията, които разполагат с право на номинации, не е предложил кандидат за титуляр на поста. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова също не е направила предложение.

След оставката на Сарафов неговите заместници отказаха да поемат временно ръководството на Следствието, което доведе до необходимостта ВСС да потърси кандидати сред всички следователи в Националната следствена служба. Още: Патова ситуация след оставката на Сарафов от НСлС: Всички варианти за нов шеф отказаха поста

Общо петима магистрати заявиха готовност да участват в процедурата, сред които бяха Мариан Маринов и Ясен Тодоров.