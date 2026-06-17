"НВО е тук и е готово да ви изяде": Къде отиват децата без пари за частни уроци и защо е добре да нямаш лично мнение

Днес се провеждат Националните външни оценявания в 7 и 10 клас и с това се слага край на цяла година учене, стрес и тежки подготовки.

Кой къде ще учи ще стане ясно, след като излязат резултатите. В социалните мрежи обаче вече се коментира, че НВО е поредната язва на тежко болното ни образование. В спорен формат и с още по-спорен ефект, изпитите изкарват наяве редица проблеми в системата.

"Бедните деца учат там, където остане"

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Образователната система излишно стресира децата и родителите им (финансово) с тестовете, резултатът от които зависи от това кой колко може да плати. Това твърди Огнян Исаев от Тръста за социални алтернативи.

"Външното оценяване е тук и е готово да Ви изяде! “Притеснение, притеснен съм, има притеснение и страх” - думите на седмокласниците в репортаж на БНР. “Цяла година ходих на частни уроци, всички ходихме на частни уроци” - това май не е тайна и изненада за никого. “Трябват ми 89 т. по математика и 93 т. по български, за да вляза…” - всичко е пресметнато. Децата са умни и пресметливи. За възрастните, които стоят зад цялата галимация… не знам. С две думи - образователната система излишно стресира децата и родителите им (финансово) с тестовете, резултатът от които зависи от това кой колко може да плати", пише той.

По думите му за седмокласниците от бедни семейства такава дилема няма. "Те ще отидат в гимназия, която често никой не предпочита. Но за тях ще е единствена опция, защото нямат пари за частни уроци и не могат да си позволят скъпо средно образование в по-голям град", смята Исаев.

Той коментира, че иначе, на теория, образованието в България е безплатно и гарантирано от държавата. "Всичко останало е за сметка на децата и родителите. А понякога и учителите", допълва той.

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"Основната тема около ДЗИ и НВО е... как да се пресече преписването. Този наратив обрисува младежите като престъпници. Но никой не си задава въпроса кой и защо докара младежите до това състояние? Кой продължава да поддържа тази среда и това разбиране за образование? Защо учениците виждат като алтернатива преписването или защо учат до 10 клас само за шофьорска книжка? Защото не виждат и откриват смисъл от всичко останало. И това го казват много доклади, изследвания и експерти... Но системата и основните й гласове, които поддържат статуквото, говорят за контрол, заглушаване, наказания... Не, децата не са престъпници! За хората, които създават и поддържат култура на заобикаляне на правилата... не знам", пише още Исаев.

"По-добре да ти се падне автор, за който нямаш лично мнение"

В същото време от 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" споделиха коментар на Ралица Ковачева от катедра "История и теория на журналистиката" в СУ, която споделя мнението, че на изпитите всъщност критичното мислене се наказва и се търси сходство с едни общоприети тези, които следва да бъдат назубрени.

"Много се опитвах да не мисля и да не се ядосвам, за да не прехвърлям негативни емоции на детето си, за предстоящите "малки матури", известни още с вдъхновяващото име "НВО" по "БЕЛ" и "МАТ". И въпреки това, напират мисли, чувства и спомени от моето учене навремето, за изпита по "БЕЛ" в СУ. Все така безумни правила, все така формалности, все така привидности", пише Ковачева.

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"Аз много исках да ми се падне Яворов на изпита, а учителката ми по литература (не БЕЛ, съжалявам, тая абревиатура ме потиска и дразни едновременно) ми каза, по-добре да ти се падне автор, за когото нямаш собствено мнение, а ще заложиш на клишетата в анализите. Ама как, възкликнах, нали се търси собствено мнение?!? Не, каза тя, това е само привидно, търси се, ако съвпада с мнението на проверяващия, но ако не? По-добре да ти се падне тема, където да играеш на сигурно. Оттогава са минали 25 години. И този съвет е все така актуален. От което ми става много тъжно", споделя тя.

Ковачева смята, че само привидно се търси собствено мнение от децата. "Все така спускаме "отгоре" правилните анализи, правилните формулировки. Затова, без никакво значение какъв ще бъде резултатът, пожелавам на своето и на вашите деца свободата да мислят, свободата да избират, свободата да творят, свободата да са различни! Ще намерите своя път, сигурна съм в това. Защото сте по-смели, по-умни, по-знаещи от нас и вече живеете в един друг свят, за който сте далеч по-подготвени, въпреки нас", категорична е тя.