Уроците по онлайн безопасност провокират децата да споделят личния си опит и да обсъждат техники за справяне с различни ситуации

Деница Стоянова от софийското 129-о ОУ „Антим I“ разказва за силата на споделения опит в изграждането на дигитална увереност

Доверчивостта на подрастващите и трудното осъзнаване, че виртуалната среда крие реални опасности са основните предизвикателства пред безопасността на децата в интернет показва анкета, проведена сред близо 400 преподаватели от цялата страна по-рано тази година. Допитването е част от програмата „Безопасен интернет“, която се реализира от издателство „Клет България“ в партньорство с Yettel и Националния център за безопасен интернет. Тя осигурява на учителите допълнителни материали и обучения по темата, които да са им от помощ в клас.

По-голямата част от учителите, обхванати от справката, споделят, че не се чувстват достатъчно подготвени по темата и хорариумът в училище не достига, за да бъдат покрити всички аспекти на дигиталната безопасност в по-голям детайл. Затова и близо 2/3 от преподавателите са се възползвали от специално разработените тематични уроци и допълнителни ресурси в дигиталната платформа iZZI на издателството, част от програмата „Безопасен интернет“ и са организирали занятия, посветени на защитата във виртуалния свят.

Сред участниците в програмата е преподавателят по испански език от софийското 129-о ОУ "Антим I" Деница Стоянова. Според нея, учениците отчасти са подготвени за опасностите в онлайн пространството. Още преди няколко години Деница изпада в ситуации, когато си дава сметка колко е важно за децата обучението по дигитална безопасност. Тогава в училището, където преподава, има случаи с деца от 6. и 7. клас, с чиито снимки са направени фалшиви профили с лична информация, включително имена, училище, адрес, телефон на децата, добавено е и неприлично съдържание. Фалшивите профили бързо се разпространяват, а авторите на тези неуместни шеги не си дават сметка за последствията. Крехката психика на децата на тази възраст и попадането им в такава ситуация я провокират да предприеме действия, така че това да не се случва отново.

Преподавателката по испански език споделя и за случка с дете, което в интернет се запознава с човек, представящ се за ученик от по-горен клас. Впоследствие става ясно, че това не е действителен профил, но детето вече е споделило с него лични емоции и преживявания и когато самото дете разбира за това, то разбира се е силно смутено. „Тогава отново се замислих, че ние не само можем, но сме и длъжни да подготвим децата за тези неща, за да не изпадат в подобни ситуации“, казва тя.

Докато провежда уроците с поверените ѝ петокласници, тя е приятно изненадана да установи, че те са добре запознати с рисковете, които носи разкриването на лична информация в интернет и знаят до какви последствия може да доведе това. Децата успяват сами да подберат подходящо съдържание, което да гледат онлайн, а с останалото са предпазливи, което значи, че са успели да развият критично мислене. Ролята на учителя обаче остава ключова – за да присъства активно разговорът по тази тема в час както с цел обогатяване на информираността на подрастващите, така и, за да им се даде импулс да споделят, ако имат проблеми и търсят правилното решение.

Тук на помощ идва програмата „Безопасен интернет“. В рамките на инициативата са създадени интерактивни уроци за ученици от 1. до 7. клас, които включват теми като разпознаване на вредно онлайн съдържание, „нетикет“ или правила за поведение в интернет, баланс между времето онлайн и офлайн, тормоз в училище и в интернет, безопасност в социалните медии и общуване с непознати в мрежата.

Учителите не спират да учат

Като преподавател Деница търси и активно участва в програми като инициативата „Безопасен интернет“, защото я приема като добра възможност да предаде на децата ценна информация и съвети за изграждане на полезни навици в онлайн среда.

„Разбрах, че има държави като Естония и Великобритания, където дигиталната безопасност съществува като отделен учебен предмет. Други пък я интегрират в учебните програми като например Финландия. При нас някак си тази тема остава по-встрани, а много ми се иска и нашите ученици да бъдат подготвени“, споделя тя и допълва, че участието в програмата е било важно за нея, тъй като е успяла да натрупа знания, които по по-уверен начин да предаде на учениците. В процеса на преподаване на уроците установява, че децата действително започват да бъдат по-съзнателни в поведението и общуването си онлайн, и да се държат по-безопасно и уверено в дигитална среда.

Като най-полезни в процеса на обучение тя оценява практическите материали – възможността децата да работят с реални казуси и да видят нагледно това, което се случва. Учениците реагират с особен интерес на сайта, който дава възможност да се провери силата на дадена парола. Тъй като се оказва, че имат доста неясноти по темата, Деница Стоянова отделя допълнително внимание на създаването на силни пароли по време на урока.

Обратната връзка от децата е изключително позитивна

„Те стават още по-ангажирани, когато темата им е толкова близка и е пряко свързана с тях, защото те самите имат такива преживявания. Много положително го приемат, искат да споделят опита, който всеки от тях е натрупал“, казва тя. По време на уроците, учениците обменят помежду си информация на кого какво се е случило и активно се включват в различни ролеви игри на базата на практичните казуси, като използват наученото от уроците. Самата Деница е изключително изненадана от това, че всичко, което децата преживяват и всичко, което им се случва, както и емоцията в тях, минава през социалните мрежи и там има много по-силен отзвук, отколкото в реалния живот. Затова и умението им да навигират безопасно в тези приложения е ключово.

Особено важна е ролята на родителите в процеса

Преподавателката споделя, че тази година в чат групата с родителите на нейните петокласници изготвят и прилагат правила за подходящо поведение и общуване в затворена чат група. Според нея родителите се справят добре и благодарение на родителския контрол и спазването на необходимите ограничения за децата на тази възраст успяват ефективно да постигнат баланс между времето онлайн и офлайн на децата си. „Насърчаваме децата да споделят активно всичко, което ги притеснява или им се стори съмнително, с нас учителите и с родителите си вкъщи. Важно е децата да чувстват средата като сигурна и да знаят, че ще бъдат подкрепени, а не осъждани“, казва тя и добавя, че на фона на една сигурна среда за децата, основана на взаимно доверие с родителите, подрастващите могат да бъдат спокойни, че има към кого да се обърнат и на кого да разчитат при нужда.

Програмата „Безопасен интернет“ продължава и през новата учебна година, когато ще бъде надградена с уроци за 8., 9. и 10. клас. Те ще включват теми, свързани с поведението на тийнейджърите в онлайн среда – разпознаване на фалшиво и манипулативно съдържание, онлайн флиртове и разговори с непознати. Новите материали ще бъдат представени пред учителите на уебинари на 25 септември и 8 октомври.

През изминалата 2024 г. тематичните уроци от програмата се радват на изключително голям интерес както от учителите, така и от учениците и само за няколко месеца са обучени над 26 000 деца и младежи. Програмата е част от дългогодишната инициатива на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. Вече 18 години телекомът работи активно в тази посока, като си поставя за цел ежегодно да ангажира над 40 000 деца по темата и да подпомага поне 10 000 души в придобиването и разширяването на техните дигитални способности.