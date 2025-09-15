В "Мама и Аз" зарадваха учениците за първия учебен ден с подаръци

Екипът на единствената по рода си Клиника за майчино и детско здраве в страната ,Мама и Аз’ зарадва учениците, които се лекуват в клиниката по педиатрия и не успяха днес да прекрачат прага на училището. Трима малки пациенти получиха тетрадки, химикалки, моливи и скицници от своите лекари.

Усмивка се появи на лицето на седемгодишната Лариса от Монтана, когато с трепет пое в ръцете си училищните пособие от своя лекар. „Тъжна е, защото ще пропусне празника, за който се подготвяхме дълго време. Първия учебен ден го чакаше с огромно нетърпение, сега обаче най-важното е да оздравее“, каза майка й Нора.

„В момента при нас се лекуват няколко деца, които трябваше да са на училище днес. Полагаме всички необходими грижи, за да могат малките ни пациенти бързо да оздравеят и отново да се върнат в училище при връстниците си“, сподели д-р Гергана Петрова, лекар в клиниката по педиатрия. От свое име и от името на целия екип на ,Мама и Аз’ тя пожела на децата да са здрави, силни, успешни и добри.