Вместо за година, за месец: При 3 неизвинени отсъствия в градина и 5 в училище ще спират детските надбавки

Проектозакон, внесен от Министерски съвет, предвижда наказанието за 5 неизвинени отсъствия месечно в училище или за повече от 3 дни в задължителната предучилищна възраст да бъде спиране на детските надбавки само в рамките на 1 месец, а не както е досега - на цяла година.

От Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" смятат, че така образователната система ще се върне към наказанието от преди 2019 г., което е имало значително по-благоприятен ефект върху посещаемостта в училище.

Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, в който промяната се регламентира.

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Вместо за година, спиране за месец

"§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 12 се изменя така:

(12) В случаите, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини, месечната помощ по ал. 1 се спира за месеца, за който са допуснати отсъствията", гласи текстът на законопроекта.

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Така на практика се предлага отпадане на санкцията за прекратяване на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и едногодишната забрана за отпускането им след прекратяването, когато в рамките на 1 месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини. Вместо това се предвижда спиране на помощта за месеца, за който са допуснати отсъствията.

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"Мотивите за това предложение произтичат от анализа на практиката на АСП, който показва, че санкцията за прекратяване на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование и свързаната с това забрана за отпускане на помощта за срок не по-рано от 1 година от датата на прекратяването ѝ, не стимулира посещаването на училище, а в някои случаи води до отпадане на детето от образователния процес", гласят мотивите към предложението.

"Още преди приемането на промяната от 2019 г., която въведе едногодишната санкция, Център "Амалипе" алармира за очакваните негативни последици. В своя публикация от 22 март 2019г . (веднага след оповестяването на идеята за такава рестриктивна санкция), организацията предупреди, че новата едногодишна санкция ще намали ефективността на обвързването на помощите с посещаемостта, защото родителите няма да имат непосредствен стимул да върнат децата си в училище. Част от учителите могат да престанат да отразяват реално отсъствията, за да избегнат прекомерното наказание за семействата. Санкцията е социално несправедлива, тъй като засяга само семействата, които получават детски надбавки. В началото на април 2019 г. публикувахме и резултатите от експресно проучване сред 468 директори и учители, които в голямата си част също изразиха подобни притеснения. През следващите години образователната практика ги потвърди категорично", смятат от "Амалипе", според които последното предложение на властта е стъпка в правилната посока.

Промяна и при еднократните помощи

Предлагат се промени и при предоставянето на еднократните помощи за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Предвижда се отпадане на едно от основанията за възстановяване на тези помощи – когато ученикът е допуснал отсъствия от 5 учебни часа в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.

"Този вид еднократна помощ има за цел да подкрепи семейството за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Запазват се другите основания за възстановяване на помощта – ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на съответния клас. Предлаганите промени се налагат, тъй като възстановяването на предоставената еднократна помощ за ученици при допуснати отсъствия в рамките на съответната година само от 5 учебни часа е прекалено рестриктивно. Детето може да е допуснало тези отсъствия и същевременно да продължава редовно да посещава училище. Освен това тази помощ е еднократна, а не месечна", се казва в мотивите към законопроекта.