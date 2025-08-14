Войната в Украйна:

Времето полудя: Започват горещите вълни в скандинавските страни

14 август 2025, 11:43 часа 431 прочитания 0 коментара
При последните жеги, обхванали Норвегия, Швеция и Финландия, температурите бяха с около два градуса Целзий по-високи от нормалното. А Финландия преживя рекордните 22 поредни дни с температури над 30 градуса. Изследователи от мрежата World Weather Attribution, която оценява ролята на климатичните промени при екстремните метеорологични явления, казаха, че двете седмици с необичайно горещо време в средата на юли, с температури над 30 градуса, биха били "изключително рядко" явление без глобалното затопляне, предизвикано от човека. "Тази гореща вълна беше безмилостна. Климатичните промени фундаментално преобразуват света, в който живеем", каза Клер Барнс, изследовател в Имперския колеж в Лондон и част от екипа на World Weather Attribution.

Екстремните метеорологични условия в Северна Европа, които настъпиха в разгара на ваканционния сезон, доведоха до смъртни случаи в резултат на жегата, препълнени болници, увеличение на случаите на удавяне, горски пожари, цъфтеж на водорасли по крайбрежията. Северните елени започнаха да влизат в градовете в търсене на сянка и вода, пише ДПА.

Изгарянето на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ, които отделят газове, задържащи топлината и допринасящи за глобалното затопляне, води до екстремни горещи вълни, показват последни проучвания, цитирани от агенцията.

Данните са представени в момент, когато и Южна Европа е обхваната от рекордни горещини, с температури от над 40 градуса по Целзий, които причиняват масови горски пожари.

Изследователи, които проучват горещата вълна в скандинавските страни, установиха, че в свят без климатични промени подобен двуседмичен период на екстремна жега би бил изключително рядък.

Сега, когато глобалните температури са с 1,3 градуса по-високи от прединдустриалния период заради изгарянето на изкопаеми горива от хората, продължителните жеги са поне 10 пъти по-вероятни. Според експертите се очаква подобна гореща вълна да се случва на всеки 50 години, отбелязва ДПА.

Със затоплянето на климата Норвегия, Швеция и Финландия ще се сблъскат с по-опасни горещи вълни, а ако повишаването на температурите достигне до 2,6 градуса над прединдустриалните нива до 2100 г., както се прогнозира, без по-бързи действия за спиране на използването на изкопаеми горива, те ще станат пет пъти по-вероятни и с още 1,4 градуса по-горещи от днес, е мнението на учените.

Елена Страхилова
