2 години чакане за лекар: Вижте къде в Европа пациентите чакат най-много

Един на всеки 10 пациенти, които трябва да посетят специалист във Великобритания, чака повече от година, за да си запишат час. А в Словения пациентите чакат близо 2 години - 667 дни, само за смяна на тазобедрена става.

Данните са от доклада „Здраве с един поглед 2025“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), който показва едно от най-належащите предизвикателства пред политиката в областта на общественото здравеопазване в Европа - времето за чакане, пише Euronews.

Това може да са сред най-лошите цифри в Европа. Но кризата с чакането е много по-дълбока повсеместно.

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„Отлагането на очакваните ползи от лечението означава, че пациентите продължават да живеят с болка и увреждане по-дълго, отколкото е необходимо, и това може да влоши здравословните им резултати след интервенцията“, се казва в доклада.

Къде се чака най-много

Докладът на ОИСР разкрива дългото чакане в различни области на здравеопазването. Дори записването на час при общопрактикуващ лекар или медицинска сестра отнема поне седмица в няколко европейски страни към 2023 г.

В Германия и Франция 25% от пациентите чакат седмици, само за да посетят личен лекар. В Швеция 23% от пациентите чакат повече от седмица, за да посетят личен лекар или медицинска сестра. Във Франция и Германия това се случва с 20% от хората. Данните за Великобритания са сходни - 18%.

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Когато бъдат включени и хората, които чакат от 6 до 7 дни, числата се увеличават още повече - Швеция (30%), Франция (28%), Обединеното кралство (27%) и Германия (26%).

Времето за чакане в различните страни може да не е пряко сравнимо поради методологични различия.

Чакане с години

Чакането повече от година за преглед при специалист е реалност за някои пациенти в цяла Европа. Обединеното кралство се откроява най-много - 11% от пациентите съобщават, че чакат повече от година за преглед при специалист. Във Франция и Германия делът е 2%.

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Но дори по-кратките чакания далеч не са кратки. 43% от пациенти във Франция чакат между 2 месеца и 1 година, следвани от 32% във Великобритания, 29% в Швеция и 22% в Германия.

Времето за чакане за операция на око също е дълго. Индикаторът измерва дела на пациентите, които чакат повече от 3 месеца от специализираната оценка до лечението.

В Норвегия 81% от тези пациенти са чакали повече от 3 месеца през 2024 г. Финландия е била на по-ниско ниво със 71%.

По-голямата част от пациентите са чакали повече от 3 месеца и в Обединеното кралство (58%), Португалия (58%) и Испания (53%). Полша (13%), Унгария (17%), Швеция (22%) и Италия (27%) са имали значително по-ниски дялове.

Сред деветте проследени европейски държави, времето за чакане за офталмологична операция се е увеличило през 2024 г. в сравнение с 2019 г. в 7 от тях, като само Полша и Унгария са отбелязали спад, което отразява трайното въздействие на пандемията от COVID-19.

В Обединеното кралство делът на пациентите, чакащи повече от 3 месеца, се е увеличил повече от два пъти - от 22% на 58%. В Норвегия ръстът е от 65% на 81%.