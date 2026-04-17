Здравен парадокс: В бедна България влизаме веднага, а в богата Европа чакат 3 месеца за преглед и 4 за операция

Българското здравеопазване безспорно има много недостатъци, но достъпността не е един от тях. Оказва се, че в богатите и развити държави от Западна Европа пациентите не могат да се вредат с месеци за обикновен преглед или операция. На този фон българите сме късметлии - и преглед, и операция у нас могат да се случат "от днес за утре".

Последните шокиращи данни са от Испания.

По данни на Министерството на здравеопазването на Испания рекорден брой хора чакат за операция в страната. Официалната статистика сочи, че броят им надхвърля 850 000 души.

Още: Пациенти, гответе се: Личните лекари спират да вдигат телефоните си заради нова наредба

За сравнение, в листите на чакащите има 7000 пациенти повече, отколкото преди една година.

Също така става ясно, че времето, необходимо човек да стигне до операция в Испания, е средно 120 дни (4 месеца), а за преглед при специалист се чака около 100 дни (повече от 3 месеца).

Над 20% от пациентите чакат по 6 месеца за операция

Според данните на испанското здравно министерство настоящата ситуация е дори подобрение, в сравнение с положението от времената на пандемията от Covid-19.

Източник: iStock

Още: Здравен парадокс: Пари за еднакви лекарства за 500 лв. и 8000 лв. има, но за пълнолетните болни - не

Времето за изчакване се оказва, че се е скъсило, като средното чакане за операция e достигало до 170 дни по време на пандемията. Все пак, Испания е виждала и по-добри времена, например през през 2018 г, когато периодът за изчакване е бил "само" 93 дни.

Подобна е и ситуацията с чакането за преглед при специалист, който по време на пандемията е бил 115 дни, но преди 8 години е достигал само 57 дни - наполовина на рекордните нива, предаде БНР.

Има влошаване обаче по друг показател - процентът на хората, които трябва да чакат повече от 6 месеца за операция. Цели 21,6% от пациентите се налага да чакат по половин година, което е с 1,3 процентни пункта по-ниско от преди година, но с почти 10 пункта по-високо от 2018 г.