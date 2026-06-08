Армения избра Запада: Пашинян спечели убедително парламентарния вот

Управляващата партия "Граждански договор" на арменския премиер Никол Пашинян води с 52.5% пред алианса "Силна Армения" на руско-арменския милиардер Самвел Карапетян с 23.2% след обработени резултати от 23.5% от избирателните секции, съобщи Централната избирателна комисия. Избирателната активност е 59%. Два други опозиционни формирования също преминаха изборната бариера - алиансът "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 9.3% и партията „Процъфтяваща Армения" с 4.6%.

NOW: Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan says he has won the parliamentary election. pic.twitter.com/vvkBSptecZ — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

ОЩЕ: Започна броенето на гласовете в Армения: Минути преди това спря тока

Пашинян поздрави партията си за "историческа победа, която ще осигури вечността и развитието на Армения". "Граждански договор спечели и ще формира правителство", заяви той на пресконференция, като се ангажира страната да следва балансирана външна политика и настоя, че "не стои въпросът за избор" между Русия и Запада.

"След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения", заяви Пашинян.

Същевременно той се обърна към опозиционните сили, които ще влязат в следващия парламент. "Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения", заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, отново нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили

Същевременно той отхвърли твърденията на опозиционните сили за натиск.

ОЩЕ: Изборите в Армения: Рекордна активност, нарушения и съвет към евентуалните превратаджии (ВИДЕО)

Премиерът очерта и външнополитическите приоритети на правителството си. "Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“, добави премиерът.

На 5 юни премиерът и лидер на партията "Граждански договор" Никол Пашинян обяви, че Армения ще се оттегли от ОДКС, "ако е необходимо". ОДКС е военният съюз на страните от ОНД, начело с Руската федерация. Сега, след като гласува, Пашинян заяви следното: "Отношенията между Армения и Русия имат институционална дълбочина и се основават на взаимно уважение". Политикът отбеляза, че определени сили се опитват да създадат напрежение между Ереван и Москва, но това няма да проработи, тъй като Пашинян е установил близки отношения с руския лидер Владимир Путин. Само че лично една от "куклите" на Путин в лицето на Дмитрий Медведев каза на 5 юни, че изборите в Армения няма да бъдат признати дори от ЕС, защото "Пашинян оцапал гащите" и съответно изборите не може да са легитимни, защото арменският премиер гледал да елиминира противниците си още преди изборите - ОЩЕ: Путин към Армения: Спомнете си как започна всичко в Украйна (ВИДЕО).

Pashinyan has crapped his pants and is now trying to knock out all his rivals in the elections. Such elections obviously won't be considered legitimate. Even Washington and Brussels don't forgive that kind of thing. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 5, 2026

"Армения не може да бъде лишена от статута си на член на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Всички решения в ЕАЕС се вземат с консенсус и следователно Република Армения има същото право на вето като всички държави членки", каза още Пашинян:

Armenia’s PM Pashinyan on election day:



I do not see any tension with Russia. That tension is artificial.



Certain political forces in Armenia are trying to create tensions in Armenia–Russia relations.



Those tensions are not materializing because we maintain direct… pic.twitter.com/hjOCDOHFar — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Същевременно той подчерта, че сега Армения още не е готова да влезе в ЕС - дори лично той да правел оценката за членство, пак щял да го каже - ОЩЕ: След като Русия тръгна да души Армения икономически: ЕС отпусна пари на Ереван

Armenia’s PM Pashinyan on election day:



If Armenia applied to the European Union today, and I were a European Union official objectively assessing the application, I would say that we are not ready today.



We must continue our reforms. pic.twitter.com/zeGjUj5qxY — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Картината на изборите в Армения преди старта им

По данни на Централната избирателна комисия на Армения, 2 485 851 граждани са регистрирани като избиратели. В деня на изборите беше предвидено да са отворени 2050 избирателни секции в цялата страна от 8:00 до 20:00 часа. Тази година в изборите участват 18 политически сили, а законът не определя минимален праг на избирателна активност – изборите се считат за валидни при произволен брой избиратели. Гласуването се провежда по пропорционална система.

За да влезеш в парламента на Армения, трябва да преминеш 4% от всички валидни гласове, но това е за отделни партии. Ако става въпрос за коалиции от две или три сили, прагът е 8%. А ако са формации, съставени от четири или повече партии, прагът вече е 10%.

ОЩЕ: Закана на Армения да стъжни военно живота на пратени от Путин арменци да гласуват срещу Пашинян

Според арменския офис на GALLUP International Association, ако участващите в изборите опозиционни сили се обединят, те колективно биха могли да надминат управляващата партия. 32,4% от анкетираните са готови да гласуват за Партията на гражданския договор, водена от настоящия премиер Никол Пашинян. 16,4% подкрепят партията "Силна Армения" на арменския бизнесмен Самвел Карапетян, ръководител на групата компании "Ташир" - той е тясно свързан с Русия. 15,2% подкрепят блока "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян. 8,8% подкрепят партията "Процъфтяваща Армения" на бизнесмена Гагик Царукян и 6,2% подкрепят партията "Крила на единството" на бившия омбудсман Арман Татоян.

На 6 юни Централната избирателна комисия на Армения единодушно отхвърли заявлението на Републиканската партия за отписване от регистрация на опозиционния блок "Силна Армения", ден преди парламентарните избори. „Силна Армения“ се счита за проруска сила - блокът се застъпва за възстановяване на отношенията с Русия и критикува курса на Пашинян към сближаване с ЕС. Лидерът на блока Нарек Карапетян има множество активи в Русия. Кандидатът за премиер Самвел Карапетян е обвиняем по наказателно дело за опит за преврат и финансиране на проруски въоръжени групировки и е под домашен арест.

ОЩЕ: По стара българска рецепта: Русия действа ударно да купи изборите в Армения