Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела, който ще се фокусира върху безопасността на австрийските граждани, съобщават австрийски електронни медии. След военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп.

Според данни на министерството на външните работи на Австрия във Венецуела живеят 750 австрийци, а в страната към момента се намират и австрийски туристи. Външният министър на Австрия Беате Майнъл-Райзингер предупреди за по-нататъшно изостряне на ситуацията.

Трябва да се избегнат по-нататъшни страдания

"Сега е от решаващо значение да се предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението и да се спази международното право", написа тя в социалната платформа X. "Ето защо призоваваме всички заинтересовани страни да проявят сдържаност, за да се избегнат по-нататъшни страдания", посочи Майнъл-Райзингер.

Angesichts der militärischen Eskalation in Venezuela habe ich den Krisenstab des Außenministeriums einberufen. Die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher hat für mich oberste Priorität. Ich rate daher dringend von Reisen nach Venezuela ab; es gilt ab sofort für das… pic.twitter.com/nqwhRzr7JZ — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) January 3, 2026

Австрия ще продължи да работи заедно с партньорите си от ЕС за мирното и демократично решение на конфликта във Венецуела на базата на Хартата на Обединените нации, заяви външният министър. "Сигурността на австрийците е моя първостепенна задача", подчерта тя, настоятелно препоръчвайки да не се пътува до Венецуела, пише БТА.

