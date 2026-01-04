Любопитно:

Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела

Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела, който ще се фокусира върху безопасността на австрийските граждани, съобщават австрийски електронни медии. След военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви вчера американският президент Доналд Тръмп.

Според данни на министерството на външните работи на Австрия във Венецуела живеят 750 австрийци, а в страната към момента се намират и австрийски туристи. Външният министър на Австрия Беате Майнъл-Райзингер предупреди за по-нататъшно изостряне на ситуацията.

Трябва да се избегнат по-нататъшни страдания

"Сега е от решаващо значение да се предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението и да се спази международното право", написа тя в социалната платформа X. "Ето защо призоваваме всички заинтересовани страни да проявят сдържаност, за да се избегнат по-нататъшни страдания", посочи Майнъл-Райзингер.

Австрия ще продължи да работи заедно с партньорите си от ЕС за мирното и демократично решение на конфликта във Венецуела на базата на Хартата на Обединените нации, заяви външният министър. "Сигурността на австрийците е моя първостепенна задача", подчерта тя, настоятелно препоръчвайки да не се пътува до Венецуела, пише БТА.

