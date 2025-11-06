Бяга ли от Тръмп? Създателят на "Star Wars" Джордж Лукас с луксозен имот за милиони в Европа

Създателят на легендарната поредица "Star Wars", режисьорът Джордж Лукас, е придобил луксозен имот в северозападен Лондон - в престижния квартал "St John’s Wood". Според информация на Bloomberg и Evening Standard, сделката е осъществена през септември 2025 г. и е била извън пазара ("off-market"). Цената възлиза на около 40 милиона паунда, което се равнява на приблизително 52 милиона долара по текущия валутен курс.

George Lucas has bought a London mansion for about £40 million ($52.3 million), one of the UK’s most expensive home deals this year https://t.co/O5MehaWQZS — Bloomberg (@business) November 4, 2025

Причина за покупката

Продавачът на имота е описан като високопоставен лондонски юрист, а агенции отчитат, че това е една от най-големите частни сделки с жилище във Великобритания през годината. Според "The Times", Лукас възнамерява да прекарва повече време в Лондон и вероятно ще използва имота като втори дом. Някои медии дори предполагат, че покупката може да е мотивирана от желание да се дистанцира от политическата атмосфера в САЩ, свързвана с Доналд Тръмп. Въпреки това, Лукас не е правил публично изявление, което да потвърждава такава причина, и тези твърдения остават спекулации.

Какви са точните мотиви за това решение — лични, политически или стратегически — остава неясно. Макар някои издания да твърдят, че той "бяга от Америка на Тръмп", няма официално потвърждение от самия Лукас. Според публикации 81-годишният Лукас е недоволен от решенията на Доналд Тръмп в САЩ и планира да прекарва повече време във Великобритания, пише "Daily Mail". Това, което е сигурно, е че сделката се нарежда сред най-знаковите луксозни придобивки на британския имотен пазар за 2025 година.