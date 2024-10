Бомбени заплахи в цяла Украйна - евакуират училища, молове, правителствени сгради (ВИДЕО)

Националната полиция на Украйна извършва проверки на обекти в цялата страна след анонимни бомбени заплахи.

В десетки градове като Житомир, Ровно, Лвов, Ужгород, Виница, Суми, Запорожие и Херсон бяха изпратени анонимни писма за бомбени заплахи на електронните адреси на държавните органи, местните власти и други обекти. Полицията извършва проверки още в училища, молове, правителствени сгради, съдилища, общежития. Тече евакуация. Твърди се, че определени обекти са "минирани".

Messages about mass “mining” are coming from different Ukrainian cities - Sumy, Zhytomyr, Lviv, Vinnitsa, Zaporizhzhia, Kyiv and others



People are being evacuated from educational establishments, dormitories, ministries and courts, local blogs say. pic.twitter.com/MA491tXoUx