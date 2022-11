Британското разузнаване: Кримският мост няма да е готов до септември 2023 г.

Припомняме, че на 8 октомври цистерна се запали на моста между Краснодар и Керч, свързващ окупирания от Русия полуостров с континенталната част на страната. Част от съоръжението беше напълно разрушена, като Кремъл замеси дори България - камионът, според руските служби, тръгнал от нашата страна. Само че на 11 октомври проверката на българските служби безспорно установи, че взривеният в Крим камион никога не е бил на територията на България.

На 8 ноември пътният мост беше затворен, за да може да се монтира заместващ 64-метров сектор. Ще са необходими още три такива, за да се заменят напълно повредените пътни участъци, съобщават от британското разузнаване.

