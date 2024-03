Соловьов се оправдава за "курса на действие" с думите, че всички, които били "братя" на руснаците от Харков вече били в Русия – един вид в Харков не останали приятели на Руската федерация.

"Обяснете ми защо Киев още съществува", продължава Соловьов с полюциите си, наричайки украинската столица "нацистки град". Руският пропагандист описва Киев като "майката на всички руски градове", но и твърди, че той бил завладян от "нацисти". Опорката за нацизма е една от тези на руската пропаганда за оправдание за отприщването на войната в Украйна: Путин се отказва от "денацификация": руснаците не разбират какво е това

Следват и още полюции – как жителите на Киев приели това "оскверняване" на Великата отечествена война и Православието.

Russian TV presenter and Kremlin propagandist Vladimir Solovyov once again spread his hatred towards Ukraine, stating that Kharkiv should be destroyed, block by block. He also questions why Kyiv still exists. pic.twitter.com/IzMeEXTCc5