Доклад на СЗО: Прекалявенота със солта е рисков фактор

Докладът показва, че само 5% от държавите-членки на СЗО са защитени от задължителни и всеобхватни политики за намаляване на натрия, а 73% от държавите-членки на СЗО не прилагат пълен набор от такива политики.

Прилагането на изключително икономически ефективни политики за намаляване на натрия може да спаси около 7 милиона живота в световен мащаб до 2030 г. Това е важен компонент от действието за постигане на целта за устойчиво развитие за намаляване на смъртните случаи от незаразни болести. Но днес само девет страни (Бразилия, Чили, Чехия, Литва, Малайзия, Мексико, Саудитска Арабия, Испания и Уругвай) имат изчерпателен пакет от препоръчителни политики за намаляване на приема на натрий", отчитат още от организацията.

СЗО препоръчва преформулиране на храни, за да съдържат по-малко сол и създаване на политики за ограничаване на храни, богати на сол или натрий в обществени институции като болници, училища, работни места и домове за възрастни хора. ОЩЕ: Кога се слага сол във всяко ястие - не всяка домакиня знае отговора на този въпрос

От СЗО препоръчват още етикетиране на лицевата страна на опаковката, което помага на потребителите да избират продукти с по-ниско съдържание на натрий, както и комуникационни и медийни кампании за промяна на поведението за намаляване на консумацията на сол/натрий.

Целият доклад може да намерите ТУК.

Eating too much salt is one of the top risk factors for heart disease, stroke, and death.



WHO’s first global report on sodium intake reduction shows only 5% of WHO Member States are protected by mandatory and comprehensive sodium reduction policies👉https://t.co/hiocdiXUiy pic.twitter.com/NXSv0oe7fn