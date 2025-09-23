Дронове отново: Летищата в Копенхаген и Осло затвориха и отвориха, в Москва - също (ВИДЕО)*

Летището на датската столица Копенхаген поднови работа, след като преди няколко часа беше затворено заради появили се неизвестни дронове в района му, предаде Ройтерс. Вече е започнало разследване какви са дроновете - началникът на летището вече коментира пред местното издание Politiken, че става въпрос за 2-3 дрона.

"В резултат на затварянето на летището за 4 часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището, предаде ДПА.

Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища. А норвежката полиция съобщи, че в норвежката столица Осло са били арестувани двама сингапурци, защото са управлявали дронове в забранени за полети зони. И там летището беше затворено, но за 3 часа.

Overnight, drones paralyzed Northern Europe’s largest airport. Copenhagen suspects Russia



Denmark’s Kastrup Airport was shut down for four hours last night after two or three large drones appeared over the runway, forcing nearly 200 flights in Copenhagen and Oslo to be delayed… https://t.co/OA29qrZ5sj pic.twitter.com/osfArJaPF5 — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Същевременно, украинският град Запорожие отново попадна под руска бомбардировка - и отново с авиационни бомби (КАБ). Ръководителят на военновременната администрация на Запорожка област Иван Федоров съобщава за 1 загинал човек. Засегнати бяха частни сгради и промишлена инфраструктура, добавя той.

Множество дронове и над Русия

Междувременно, руското военно министерство съобщи, че от 15:00 часа до полунощ московско време на 22 септември над руска територия са свалени 81 дрона. 21 от тях бяха свалени над Москва. Другите руски области, над които са сваляни безпилотни летателни апарати, са Белгородска, Брянска, Калужка и Курска области, както и Ростовска, Рязанска и Тулска области, плюс анексирания Крим и акваторията на Черно море.

Air defense at work in the Moscow region 🤷‍♂️ https://t.co/zVNQY9xejx pic.twitter.com/wwTLM5fJtM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2025

В своя канал в Телеграм кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че свалянето на дронове е продължило общо 6 часа. Те не са дошли накуп. И изглежда това продължава и тази нощ, защото Собянин съобщи в 2:40 часа и 4:20 часа сутринта на 23 септември за още 5 свалени дрона извън вече отчетените 21. Заради дроновете с часове остана затворено и летище "Шереметиево". Все още на официалния сайт на летището има доста полети - както пристигащи, така и тръгващи, за които пише "отменен".

* В 7:18 часа и 7:41 часа Собянин оповести, че са свалени общо още 6 дрона. А руското военно министерство добави в официалния си канал в Телеграм, че от полунощ до 7:00 часа московско време са свалени общо 69 дрона над руска територия.

Също в канала си в Телеграм Михаил Развожаев, назначен от руснаците губернатор на Севастопол, съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила най-малко 6 дрона в близост до пристанището. Падащите отломки са предизвикали пожар, но той е бил изгасен. Губернаторът на Тулска област, в Централна Русия, Дмитрий Миляев, заяви, че 3 дрона са били свалени, без да причинят щети или жертви.

