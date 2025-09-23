Жестокост: Мъж поиска да го снимат, докато бие до смърт бездомник в Пловдив

Софиянец с инициали Х. Ц. връчил телефона си на свидетел, за да го снима, докато пребива смъртоносно бездомник с инициали К. В. в Пловдив. На клипа се виждало как той го удря жестоко с юмруци и ритници в главата и тялото и се чувало как младият мъж крещи и заплашва пострадалия, че ще му разцепи главата и ще го убие. Побоят пък бил извършен посред бял ден - в 11,45 ч., в парка на площад “Кочо Честименски” до детска площадка, на която играели малчугани. Имало майки с колички и възрастни хора, които станали свидетели на всичко. Това разказа прокурор Албена Георгиева по време на заседанието за определяне на мярката за неотклонение на нападателя, предаде 24 часа във "Фейсбук".

Трупът на бездомникът бил открит в изоставената къща, където той живеел, на 18 септември. ОЩЕ: Остави го с три счупени ребра: Мъж преби бездомник в Пловдив

Снимка: Getty Images/Guliver

Без причина

Прокурорката обясни, че побоят е нанесен без причина - скитникът стоял мирно на пейка, а нападателят го обвинил, че пил от неговата бира. Скитникът издъхнал от остра кръвозагуба, като имал 5 счупени ребра, разкъсване на левия бял дроб и на слезката.

По думите на обвинителката това не е единствената проява на агресия от страна на заподозрения. 27-годишният мъж е адресно регистриран при вуйчо си в София, но живеел с жена в Пловдив. Тя обаче го изгонила на 9 септември именно заради агресивно поведение. След това той отишъл при свои познати в село, където злоупотребявал с алкохол, правил скандали, а след като изкарал няколко дни - задигнал 200 лв. и си тръгнал. Младият мъж има и условна присъда за шофиране пиян, чийто изпитателен срок не е изтекъл.

Нападателят отрича боят да е причината за смъртта

“Признавам си, че съм го бил, но за смъртта - не. Може да е паднал където и да е след това”, каза пред Окръжния съд обвиняемият. Служебният му адвокат Янко Берберов пък посочи, че има само косвени доказателства за вината на повереника му. “Нямаме експертно заключение кога е настъпила смъртта. Около 18 ч. на същата дата пострадалият водил спокоен разговор със свой познат, който видял подутина на лицето”, каза защитникът.

Съдът го остави в ареста

След като изслуша страните съдия Теофана Спасова обясни, че пострадалият бездомник бил изпратен до къщата, която обитавал, от свой приятел, който го посетил на другия ден и го открил мъртъв. “Причина за побоя се оказва отпиване на гледка бира, закупена от обвиняемия, и обстоятелството, че цигарите му се намират в близост до пострадалия”, каза тя. И категорично заяви, че единствената адекватна мярка за неотклонение е “задържане под стража”. Решението подлежи на обжалване. ОЩЕ: Разследват причинена ли е телесна повреда на кмета на Огняново