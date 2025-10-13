Европа е на ръба, Путин върви по пътя на войната: Предупреждения от Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

С провокациите с дронове и изтребители, Владимир Путин искаше да види каква ще е реакцията на Европа – и мисля, че тя не беше достатъчно силна. Той всъщност не видя истинска реакция. Не в политически, а в практически аспект - Путин проверяваше как работят системите за ПВО, колко подготвена е Европа за един вид или друг вид атака. Това беше тест. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News.

Зеленски изрично напомни как Полша е свалила едва 20% от навлезлите в нейно пространство дронове и добави: Спомнете си за Крим – Путин направи същото там. "Това е най-опасното, ако съм прав – той тества и подготвя руското общество (за нова война)", заяви украинският президент.

Предупрежденията, че Путин няма да спре с Украйна и в крайна сметка ще продължи по пътя на войната и към Европа не спират. Поредното такова беше отправено от Денис Ярославски, който стана по-известен като командир на 57-ма украинска бригада и критиките си за подготовката да бъде спряна руска офанзива в северната част на Харковска област, припомнете си: Загрижен украински командир или предател бие тревога за Харковска област и Волчанск?

Сега, като част от украинското военно разузнаване, Ярославски настоя: "Третата световна война дебне зад ъгъла. Топ британски военни предвиждат, че ще започне през 2028 година. И цяла Източна Европа ще попадне в пламъците ѝ. Балтийските държави и Полша ще се сблъскат с това, с което ние се сблъскахме. Русия няма да спре".

Няма или ще спре все пак?

На политическия фронт, гръмките изявления и от двете страни не спират. Френският президент Еманюел Макрон изрично написа в социалната мрежа „Х“, че ако Русия откаже да седне на масата за преговори, ще плати цената. Макрон увери, че страната му „повече отвсякога“ подкрепя Украйна. А че Русия плаща все по-висока цена личи и от вчерашен указ на Путин, с който се премахва ограничението да се компенсират производителите на петрол и горива за високи цени на вътрешния пазар. Досега винаги руските рафинерии са получавали пари от държавата (субсидии), ако цената на горивата е по-изгодна зад граница т.е. рафинериите имат изгода да изнасят. При такава ситуация Русия плаща, за да няма прекомерен износ и да се поддържа вътрешния пазар. Сега Путин постанови обратното – да има субсидии, дори ако на вътрешния пазар цените прескочат определени нива.

На този фон, картофеният диктатор Александър Лукашенко, който управлява Беларус по-дълго дори от времето, в което Путин е начело на Русия (вече 31 години Лукашенко е президент на Беларус), пак призова по-бързо да бъде сключен мир в Украйна. Защо – защото Русия напредвала на фронта и това можело да доведе до изчезването на Украйна като независима държава, а Зеленски можел да бъде принуден с натиск отвън да действа – и трябвало да се действа бързо.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След като цялата минала седмица руската армия атакуваше с висока интензивност и всеки ден, с изключение на един, имаше над 200 бойни сблъсъка, в самия край на седмицата се получи по-голям спад в руската активност. На 12 октомври са станали 149 бойни сблъсъка съгласно данните на украинския генщаб – това е с 54 по-малко спрямо 11 октомври. Руснаците са хвърлили 215 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 68 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5436 изстреляни снаряда, като това е с около 1000 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5256 FPV дрона, което е с около 450 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е при Покровск – 46 руски пехотни атаки са отблъснати там по украински данни. Още 24 са спрени в съседното от юг Олександриевско направление. В северната част на Харковска област, при Вовчанск, е имало 23 руски пехотни атаки. Още 13 са извършени в направлението към Константиновка, а в Лиманското направление е имало 9 атаки. Прави впечатление, че там, както и в Купянското направление, руската активност като цяло е леко спаднала през октомври.

(КАРТА) Украинският генщаб посочва, че не е имало никакви руски атаки към Гуляйполе, Запорожка област, както и от източния браг на река Днепър, Херсонска област. Украинският президент Володимир Зеленски вече оповести, че украинската армия има успехи в Запорожка област, но в Ореховското направление, което се намира на запад, до брега на Днепър – Още: Зеленски обяви, че украинските сили са постигнали напредък в Запорожка област

Units of the 24th Separate Assault Battalion "Aidar" together with the 33rd Separate Mechanized Brigade have liberated the village of Mali Shcherbaky in the Zaporizhzhia direction. pic.twitter.com/vL2WUi7mSU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2025

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец предупреждава, че ситуацията в Покровското направление, както и при Добропиля (северния фланг на Покровск), остава много сложна, обаче има и сериозни индикации в полза на украинците. Той казва, че руснаците са понамалили атаките западно от река Казений Торец, заради украинските контраатаки от линията Родинско – Разино. Обаче руснаците трупат резерви и Машовец очаква скоро да има по-интензивни руски атаки с цел овладяване на селата Новоикономично, Дорожно, Ивановско и Шахово. Новоикономично и Николаево са отправна точка за атака на северната част на Мирноград, тук действа 51-ва общовойскова руска армия (5-та и 9-та бригада от тази армия). Дорожно е превзето от руснаците, но това е единственият им успех за 3 седмици опити да разширят фронта по линията Ново Шахово – Шахово т.е. към Добропиля, отчита Машовец. Той добавя, че с установяването на позиции в Дорожно руснаците могат да защитят обкръжените си части при Кучеров Яр и Золотой Колодяз, както и да тръгнат директно към Добропиля. Обаче украинците държат позиции в Никаноровка, Билицки, изтикаха руски щурмови групи и от Вилно, удържат и триъгълника Панковка – Шахово – Володимировка, с което запазват шансовете си да отрязват руски части, преминали северозападно от този триъгълник. В последните 48 часа имаше две големи безуспешни руски атаки с по 35-40 бронирани превозни средства срещу Шахово и Володимировка, а Машовец твърди, че всъщност е имало общо 5 атаки, не само тези две по-мащабни. Ясно е защо така силно има атаки – защото иначе в тила на частите на 51-ва общовойскова руска армия западно от река Казений Торец остават украински сили. Във Володимировка влязоха 76 руски войници, избити са вече над 50, останалите са блокирани в мазетата на няколко къщи и явно към момента командването на 8-ма общовойскова руска армия, което осъществи операцията с цел подкрепа за 51-ва общовойскова руска армия при Казений Торец, трябва да се примири с провал, разказва украинският експерт и добавя: 8-ма армия трябваше да атакува към Константиновка, но отделя свои части да помага на 51-ва армия при Добропиля и северния фланг на Покровск, а така става все по-проблематично да се реализира руският план за по-бързо превземане на Константиновка – Още: Нова руска цел в Украйна. Московската борса жали одържавяване. Приказки от САЩ за нови "страшни" оръжия за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Ако всичко продължи в същия дух, както сега, Въоръжените сили на Украйна МОЖЕ да имат много осезаем шанс да прочистят напълно плацдарма на 51-ва руска армия при река Казен Торец северно от Мирноград и по този начин да елиминират заплахата от обкръжение на Покровск (руснаците се опитват да пробият северния фланг на града, през Родинско и Мирноград) или поне значително да я намалят", смята Машовец.

FPV strike through the open rear door of the Turtle tank on the road to Volodymyrivka.

This most certainly belongs to the 155th Marine Brigadehttps://t.co/8o1Sy5Wize https://t.co/ONvpMJ0kGS pic.twitter.com/lCyE1Fk5MJ — imi (m) (@moklasen) October 12, 2025

Интересен коментар и от украинския военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Той, както и доста други източници, отчита увеличено използване на дронове клас "Шахед" на самия фронт и уточнява, че с тях се свалят хеликоптери, които иначе унищожават руска сухопътна техника. Трябва и ние така да правим, с нашите далекобойни дронове, смята каналът. Той пише и друго – при атака с бронирана техника успехът е в това да унищожиш пехотата, а не танковете и БТР-ите, защото те отдавна се превърнаха единствено в средство за превоз на действащи в атака войници, стремящи се да заемат нови позиции.

През изминалата нощ Руската федерация е изстреляла 82 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна. Свалени са 69, като от общо всички изстреляни дронове 50 са „Шахед“-и. На 7 места има удари от общо 13 руски дрона, става ясно от сводката на украинските ВВС. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че удари е имало по складове в пристанището в Одеса. Потвърждение има от украинската спешна служба: "В резултат на това мащабни пожари избухнаха в складове с шевна техника за текстилни изделия на площ над 5000 м. кв. Изгоря и 1 автомобил, по предварителна информация има 1 ранен човек". Отделно, в Суми е ударена нежилищна сграда, но намираща се в жилищен район – няма жертви.

Тази нощ и рано сутринта над руска територия са свалени 119 украински дрона, твърди руското военно министерство в официалния си канал в Телеграм. Общо 56 дрона са свалени над Крим, включително 16 в периода 7:00 – 8:00 часа московско време. Още 19 са свалени над акваторията на Черно море, както и 26 над Астраханска област и още 14 над Ростовска област.