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Европейският парламент: Изборите в Русия не са нито свободни, нито честни

09 октомври 2026, 0:52 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: European Union 2026 - Source: EP
Европейският парламент: Изборите в Русия не са нито свободни, нито честни

Европейският парламент категорично отхвърли резултатите от парламентарния вот в Русия. Евродепутатите обявиха, че изборите за Държавната дума, провели се в трите дни между 18 и 20 септември, не са били нито свободни, нито честни. В резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“, евродепутатите осъдиха изборните нарушения и продължаващото унищожаване на демократичните свободи в Русия.

Резолюцията бе подкрепена от 9 от общо 17 български представители. „Против“ гласуваха тримата представители на „Възраждане“ в групата на „суверенистите“ – Петър Волгин, Станислав Стоянов и Рада Лайкова. Във вота не участваха социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, консерваторката Елена Йончева и Ева Майдел и Илия Лазаров от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП).

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Според евродепутатите гласуването се е провело в атмосфера на страх и на фона на продължаващата незаконна война на Москва срещу Украйна. Не е имало реални алтернативни кандидати, свободни медии, надеждни наблюдатели и политическа свобода. Критиците на режима са били лишавани от свобода, убивани или принуждавани да напуснат страната.

Парламентът осъжда и провеждането на т.нар. избори в части от окупираните от Русия Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка област в Украйна, както и в Приднестровския район на Молдова и в грузинските региони Абхазия и Южна Осетия.

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Резолюцията призовава държавите членки на ЕС да заемат същата позиция, да се въздържат от официални контакти с новата Дума и нейните членове и да се противопоставят на участието на нейни представители в междупарламентарни асамблеи.

Държавите членки трябва да въведат допълнителни широкообхватни санкции срещу лица и организации, свързани с политическите репресии в Русия и с войната срещу Украйна, настоява Европейският парламент. Сред тях трябва да бъдат съдии, прокурори, служители на Росфинмониторинг, оперативни лица, участващи в репресии, включително транснационални, членове на руската Централна избирателна комисия, както и представители, участвали в организирането на изборите в окупираните територии на Украйна, Грузия и Молдова.

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Русия също така трябва да освободи военнопленниците, да върне депортираните украински деца, да изплати пълни репарации и компенсации на Украйна и да поеме пълна отговорност за извършените престъпления.

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Европейски парламент Русия Държавна Дума война Украйна избори русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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