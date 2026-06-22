Фон дер Лайен: Стармър укрепи сигурността на Европа и Украйна

Превърнахте се в държавник за две години, докато на някои лидери са им необходими десетилетия. Благодарение на Вас сигурността на Европа и на Украйна беше укрепена. Благодаря Ви, скъпи Киър. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "X" след оставката на британския премиер Киър Стармър.

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Припомняме, че Стармър обяви днес, че подава оставка и се очаква до началото на новата парламентарна сесия през септември ще бъде избран нов лидер. "Всяко решение, което съм взимал, е било с цел да поставя на първо място страната, която обичам. Затова ще подам оставка като лидер на Лейбъристката партия. Говорих с Негово величество краля тази сутрин, за да го информирам за своето решение", каза той в изявление пред "Даунинг стрийт" 10.

По-малко от две години след като спечели убедителна победа на изборите, за която имаше надежди, че ще сложи край на хаоса в британската политика, Стармър каза, че ще подкрепи приемника си, който и да е той.