Кабинетът "Радев":

Фон дер Лайен: Стармър укрепи сигурността на Европа и Украйна

22 юни 2026, 12:36 часа 170 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Фон дер Лайен: Стармър укрепи сигурността на Европа и Украйна

Превърнахте се в държавник за две години, докато на някои лидери са им необходими десетилетия. Благодарение на Вас сигурността на Европа и на Украйна беше укрепена. Благодаря Ви, скъпи Киър. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "X" след оставката на британския премиер Киър Стармър.

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Припомняме, че Стармър обяви днес, че подава оставка и се очаква до началото на новата парламентарна сесия през септември ще бъде избран нов лидер. "Всяко решение, което съм взимал, е било с цел да поставя на първо място страната, която обичам. Затова ще подам оставка като лидер на Лейбъристката партия. Говорих с Негово величество краля тази сутрин, за да го информирам за своето решение", каза той в изявление пред "Даунинг стрийт" 10. 

По-малко от две години след като спечели убедителна победа на изборите, за която имаше надежди, че ще сложи край на хаоса в британската политика, Стармър каза, че ще подкрепи приемника си, който и да е той.

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Урсула фон дер Лайен Киър Стармър
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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