Френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск са дискутирали провеждане на военни ядрени учения като част от френската инициатива за европейски ядрен щит, в който, разбира се, Франция да е основата. Това съобщава Politico. В момента, в ЕС само Франция има ядрено оръжие, след като Великобритания излезе от Съюза преди 10 години.

Сътрудничеството с военен ядрен елемент с цел възпиране на първа линия от изток включва още Германия, Гърция, Холандия, Белгия, Дания и Швеция.

"Решихме да се присъединим към група държави, поканени от Франция да сътрудничат. Един изключителен екип, съставен от държави, които разбират необходимостта от европейски суверенитет. Живеем в свят, в който се нуждаем от капацитет за ядрено възпиране", каза полският премиер Доналд Туск.

Франция е категорична, че окончателният контрол върху използването на ядрените ѝ оръжия трябва да бъде в ръцете на Париж, но се говори за евентуално базиране на френски самолети с ядрено оръжие в съюзнически страни. "Честно казано, разполагането на изтребители Rafale с атомни бомби над Полша не е моя мечта, но се надявам, че нямате такива планове", каза Туск на Макрон.

Макрон отговори, че екипът му ще обсъди варианти с полските си колеги за организиране на (учебни) операции "през следващите месеци".

Без САЩ Европа още не може

Германският канцлер Фридрих Мерц изрично подчерта, че ще се опита да запази колкото се може по-дълго време разумни отношения със САЩ и по-точно - с Доналд Тръмп. Според Мерц, Германия и Европа не са способни да се защитят изцяло сами в момента и имат нужда от САЩ. Не е лесно, коментира Мерц за отношенията с Тръмп и добави, че когато не са публични и пред медиите, разговорите с него са по-лесни - не обаче изцяло "лесни", пак са трудни. Според канцлера, само той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте могат да говорят с Тръмп на някаква база от взаимно доверие. Европа прави много, за да стане по-силна в сферата на отбраната, увери Мерц.

German Chancellor Merz on Trump:



The truth is—I try to maintain a reasonable personal relationship with the American president.



Right now, we cannot defend ourselves on our own.



At the moment, only a few of us can still speak with him in a trusting way.



I have access to… pic.twitter.com/LGrfAQt6Wb — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

На този фон, зам.-секретарят на Руския съвет за национална сигурност Дмитрий Медведев коментира в официалния си канал в Телеграм новината за бъдещи ядрени учения на Франция и Полша, както и европейското производство на дронове за Украйна така: "И така, ще се намесят ли американците от името на Европа в такъв случай? Според мен – не. И това няма нищо общо с критичната позиция на Тръмп към европейците, нито дори с настоящия конфликт с Иран, който поглъща всички ресурси на САЩ. Вашингтон просто не се нуждае от Европа – и изобщо не я съжалява. В края на краищата, това е онзи досаден и вреден далечен роднина, който е свикнал да се тъпче на трапезата на господаря си".

Медведев е уверен, че предвид сегашните проблеми на САЩ, Вашингтон не иска мащабна война с Русия - това било последното нещо, от което се нуждаели САЩ. "Следователно европейците не бива да разчитат на активна намеса на САЩ в хипотетичен конфликт между отделни страни от ЕС и Русия. В края на краищата самите европейски страни все още не са достатъчно силни, въпреки че са започнали милитаризиране на икономиките си и обмислят създаването на нов военен блок в рамките на ЕС, като поканят Украйна. Но това все още не се е случило. Затова, преди да крещите за готовността си да дадете решителен отпор на Кремъл и да нанесете съкрушително поражение на Русия, просто оценете собствените си сили, без да вземате предвид възможностите на Съединените щати. Вижте как са защитени вашите военни производствени мощности, участващи във войната срещу Русия, и как са защитени вашите енергийни и транспортни сектори. Спомнете си последните събития от конфликта между САЩ и Иран. И накрая, преизчислете арсеналите си, включително, разбира се, ядрения компонент", пише Медведев.

