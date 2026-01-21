Спорт:

Франция инициира военни учения на НАТО в Гренландия

21 януари 2026, 09:48 часа 144 прочитания 0 коментара
Администрацията на френския президент Еманюел Макрон инициира военни учения в Гренландия на фона на ескалиращата криза около острова, съобщи Reuters. Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано обяви намерението си да закупи Гренландия. Според американския лидер това е въпрос на национална сигурност за Америка.

Покупката

На 14 януари в медиите се появи информация, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил натоварен със задачата да подготви предложение за закупуване на Гренландия. Американският лидер наскоро наложи и мита на няколко европейски държави. Той заяви, че тези ограничения ще останат в сила, докато Европа не се съгласи да продаде Гренландия.

Военен конфликт

По-рано Тръмп отказа да коментира възможността за използване на сила за анексиране на Гренландия към Съединените щати. Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също заяви, че военен конфликт между Гренландия и Съединените щати е малко вероятен, но такъв сценарий не може да бъде изключен. Жителите на острова трябва да бъдат подготвени.

Той добави още, че гренландското правителство ще сформира работна група с представители на всички съответни местни власти, за да помогне на населението да се подготви за евентуални смущения в ежедневието.

Евгения Чаушева
