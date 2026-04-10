Германия поема отговорност за източния фланг на НАТО с разполагането на военнослужещи в Литва. Това заяви днес председателката на Бундестага Юлия Кльокнер при посещението си в балтийската страна. "Сигурността на Литва означава сигурност за Германия", каза Кльокнер. "Германия поема отговорност там, където европейската сигурност е защитавана по много конкретен начин", допълни тя, цитирана от ДПА.

Кльокнер направи визита конкретно на литовската военна база в Рукла.

Владимир Путин заплашва да атакува не само балтийските страни, но и Берлин, каза Кльокнер. "Посланието към него трябва да бъде ясно и недвусмислено: който подложи на изпитание източния фланг на НАТО, не го чака нищо добро", добави тя.

Германската армия е в процес на разполагане на постоянна бригада в Литва с численост до 5000 военнослужещи като част от отбраната на натовския източен фланг.

Четиридесет и пета бронетранспортна бригада е отговор на нарастващата заплаха от Русия след инвазията в Украйна. Тя официално започна да функционира през април 2025 г. и се очаква да бъде в пълна оперативна готовност до 2027 г.

