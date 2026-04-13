Глоба за милиони и затвор: Френска компания е финансирала тероризма

13 април 2026, 18:26 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка:
Парижкият наказателен съд призна френската циментовата компания Lafarge и осем бивши ръководители за виновни във финансирането на терористични групи в Сирия през 2013 и 2014 г., предаде френският уважаван всекидневник Le Modne. Компанията, която оттогава е погълната от швейцарската компания Holcim, е извършила плащания на три джихадистки организации, включително групировката „Ислямска държава“ (ИД), в размер на близо 5,6 милиона евро, установи наказателният съд в своето решение, в което се припомня, че това им е позволило да „подготвят терористични атаки“ , по-специално тези от януари 2015 г. във Франция.

„Този ​​метод за финансиране на терористични организации, и предимно на ИДИЛ, беше от съществено значение, за да може терористичната организация да завземе контрола над природните ресурси на Сирия, което ѝ позволи да финансира терористични актове както в региона, така и в чужбина, особено в Европа“, подчерта председателят на съда Изабел Прево-Деспре. Компанията е установила „истинско търговско партньорство с ИДИЛ “, заяви тя, отбелязвайки, че сумата, платена на джихадистки организации, е „безпрецедентна “

Бившият ѝ изпълнителен директор Бруно Лафон беше осъден на шест години затвор с незабавно лишаване от свобода. 69-годишният бивш ръководител на компания CAC 40 беше арестуван в съдебната зала и незабавно отведен от полицията. Неговата защита обяви, че ще обжалва присъдата и ще подаде молба за освобождаване, осъждайки заповедта за арест като „необоснована“.

Седем други бивши ръководители на циментовата компания бяха осъдени на присъди от осемнадесет месеца до седем години затвор. Съдът разпореди и незабавно лишаване от свобода на бившия заместник-управляващ директор Кристиан Еро, който беше осъден на пет години затвор.

Самата компания беше глобена с максималната сума от 1,125 милиона евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Франция ИДИЛ Ислямска държава тероризъм финансиране на тероризма
