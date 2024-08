Гори, но не е точно пожар: Рязанската електроцентрала и руски официални обяснения (ВИДЕО)

Видеокадри с пожар в района на Рязанската държавна електроцентрала в Новомичуринск разбуниха духовете в социалните мрежи. Заснелите видеото казват, че преди да видят пламъците, са чули "пукане" - внушение, че става въпрос за атака с дронове и стрелба тип ПВО.

Руското министерство на извънредните ситуации отрече, че става въпрос за пожар в централата. "Считаме информацията за фалшива", казаха от институцията пред прокремълското издание Gazeta.ru.

Но RZN.Info, позовавайки се на източник от правоприлагащите органи в Русия, пише, че причината за "дима" е "нарушение на технологичния процес" - след ремонт един от енергоблоковете не стартирал, което доведе до "изливане на пара".

Има обаче и друго обяснение - руската енергийна компания ОГК-2 съобщи следното: "Рязанската държавна районна електроцентрала работи нормално. Редица телеграм канали разпространяват видеозаписи от последствията от пожар в суха растителност пред централата, станал ден по-рано – на 27 август 2024 г.".

Кое как е - видеокадрите дават яснота, не само официални изявления:

