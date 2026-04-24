И Норвегия ограничава социалните медии за непълнолетни

Норвегия обяви, че до края на годината ще внесе законопроект в парламента за забрана на ползването на социални медии от деца, докато навършат 16 години, като възложи на технологичните компании отговорността за проверката на възрастта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Въвеждаме този закон, защото искаме детството да бъде време, в което децата могат да бъдат деца", заяви премиерът Юнас Гар Стьоре.

"Игрите, приятелствата и ежедневието не трябва да бъдат завладявани от алгоритми и екрани. Това е важна мярка за защита на дигиталния живот на децата", добави той.

Правителството не посочи кои приложения ще бъдат засегнати.

Няколко европейски държави се опитват да ограничат ползването на социални медии от деца, след като Австралия пое инициативата с първата в света забрана за лица под 16 години през декември миналата година.

Забраната в Австралия обхваща TikTok и приложенията на Meta, като Instagram и Facebook, както Snapchat и Youtube на Goodle, X на Илон Мъск.