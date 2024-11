Имаме си дронове, наши ракети и ATACMS и ще си ги ползваме: Зеленски

"Имаме си дронове, ракети "Нептун" и то не една, сега и ракети ATACMS. И ще ги използваме" - така украинският президент Володимир Зеленски коментира новината за първи украински удар с американски балистични ракети ATACMS на руска територия: Украйна премина още една "червена линия" с ATACMS: Ще отговори ли Путин с друго освен със заплахи?

Zelensky commented on the reported ATACMS strike in the Bryansk region in Russia.



"Ukraine has long-range capabilities, Ukraine has long-range drones of its own production. We have 'long' Neptunes, and we have more than one. Now we have ATACMS, and we will use them all." pic.twitter.com/l6WogTpmeh