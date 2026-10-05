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"Насила, бавно и с много натиск": Младите лекари за здравната реформа и волята на властта

05 октомври 2026, 8:22 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Насила, бавно и с много натиск": Младите лекари за здравната реформа и волята на властта

Приветстваме всеки опит на това правителство да развива системата и да търси решения на проблемите. Фактите засега показват, че това се случва насила, бавно и с много натиск от нас.

Това коментираха от Инициативен комитет "Бъдеще в България" - гражданска организация и инициативен комитет на млади лекари, специализанти, студенти и медицински специалисти в България, които се борят за реформи в здравеопазването, по повод скорошна среща с отговорните институции.

"В петък се проведе среща по инициатива на министерството между нас, Информационно обслужване и представители на Министерство на здравеопазването (без министър Ивкова, макар в прессъобщението да пише, че тя е присъствала)", уточняват младите лекари.

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По думите им тази среща е била с цел да демонстрира докъде е стигнало развитието на портала за специализанти, който беше разработен с ИО по време на служебното правителство и представен на публиката на 29 април.

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"Първата фаза, а именно обявяването на места за специализации и кандидатстването през платформата е готово и ни беше представено. Не доумяваме защо обаче обучението на базите да качват обявите си се забави толкова време. Очакваме това да започне още тази седмица. Втората и третата фаза, а именно дигиталната книжка на специализанта и нещо, което ни беше представено като "ще го оставим за изненада", все още не са разработени. Очакваме и това да се случи преди 1 януари 2027 г., както бе заложено в промените на Наредба 1 от 2015г, които все още не са публикувани в държавен вестник по незнайна за нас причина", пише инициативния комитет.

"Приветстваме всеки опит на това правителство да развива системата и да търси решения на проблемите. Фактите засега показват, че това се случва насила, бавно и с много натиск от нас. Очакваме порталът за специализанти да заработи скоро, но това не е всичко и няма да реши много други проблеми, акцентирани от нас", гласи още позицията.

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Здравеопазване Здравна реформа МЗ млади лекари
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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