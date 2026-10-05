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Ангел Кунчев предупреди за интензивна грипна епидемия

05 октомври 2026, 8:54 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ангел Кунчев предупреди за интензивна грипна епидемия

Винаги първия случай на грип се появява през октомври месец. Може да има малко по-интензивна епидемия. Затова предупреди пред bTV бившият държавен главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той добави, че най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина е, когато се намери наличната доза ваксина за това. Още: Грипът започва: Регистрираха първия случай за новия есенен сезон 2026

Коя ваксина да изберем - назалната или инжекционната?

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Той изтъкна, че най-неблагоприятното време за имунизация срещу грип е през декември месец. 

Според него нормално е да има леки закъснения при ваксините. 

"Която и да било ваксина да изберат родителите, всичките са добри. Назалната ваксина е жива ваксина и създава имунитет в носоглътката. В детските градини и ясли в момента почти 2/3 от децата отсъстват. При инжекционната ваксина, дори детето да има температура или запушен нос, не е проблем да бъде поставена", уточни бившият държавен главен здравен инспектор. 

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Грип Грипна епидемия епидемия доц. Ангел Кунчев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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