Кристален и мощен звук, топ шумопотискане и стил – отличителните черти на новите HUAWEI FreeBuds Neo

HUAWEI добавят нов модел към портфолиото си от безжични слушалки – FreeBuds Neo. Насочени към младата аудитория, за която слушалките са се превърнали и в част от личния стил, те са създадени за динамично ежедневие - много цифрово съдържание, време навън и музика в движение. В ценово отношение са разположени между върховия клас на компанията FreeBuds Pro и по-достъпните FreeBuds i-series. Това е интересен сегмент, в който се търси силен баланс между качество, функционалност и стойност, а аз имах на разположение чифт слушалки, за да проверя тяхното представяне.

HUAWEI FreeBuds Neo идват в зарядна кутийка с елипсовидна форма, а самите те са с дискретен и минималистичен дизайн, който поставя функцията пред формата. Кутийката сама по себе си е компактна, издължена и би привлякла окото на хора, които харесват овалните форми. В България слушалките се предлагат в три цвята - бял (Ice White), черен (Starry Black) и сребрист (Stellar Silver).

Слушалките се закрепват към ухото благодарение на силиконовите уплътнители, като в комплекта има 3 допълнителни размера освен фабрично поставените. Слушалките са лесни за вадене и връщане в кутийката, а поставени в ухото се усещат добре, не са натрапчиви и с тегло от едва 4,8 грама всяка са много леки.

Сред основните предимства на слушалките е мощното активно шумопотискане, което може да достигне до 30 dB и се адаптира към средата с помощта на ИИ алгоритми. Друга силна черта е поддръжката на Bluetooth 6, както и на протоколи за висококачествено аудио – AAC, SBC, LDAC и разработения от HUAWEI L2HC, който осигурява трансфер на аудио с 2,3 Mbps без загуби в качеството, но работи само с определени модели телефони от гамата на марката. Не е за пренебрегване и издръжливостта им, като може да се разчита на до 10 часа музика (или 6,5 часа с активно шумопотискане) или общо до 40 часа, ако броим и заряда в кутийката им.

За пълноценно използване ще ви е необходимо придружаващото ги приложение за смартфон – HUAWEI Audio Connect, налично за iOS и Android, което ще ви помогне с инсталацията, настройките и обновяването на софтуера. През приложението може да зададете профил на еквалайзера, включително и с персонализирани настройки, да настроите жестовете за управление, стила на потискане на околния шум и управлението на пространствения звук.

Първият тест, който трябваше да минат HUAWEI FreeBuds Neo при мен, е музикалното им представяне. Бях силно заинтригуван от обещанието на производителя, че звукът е с неутрален профил, без излишно подсилване на ниските честоти за по-съвременно звучене. За мое щастие това се оказа точно така. Не че слушалките имат проблем с възпроизвеждането на бас, даже напротив - техният 11-милиметров говорител, изработен от композитен полимер, позволяващ прецизно контролирано движение на диафрагмата, има диапазон от 20 до 40 000 Hz и гарантира тази детайлност, но тя остава много близо до желаното от изпълнителите и миксирането. А като резултат се наслаждавах на чист, безпристрастен звук с добре поднесени ниски честоти, ясно изразени гласове и богат требъл.

Такъв профил позволява свобода и лекота в лично настроени профили на еквалайзера за отделни стилове, които да поднесат цялата красота на звука. Качественото възпроизвеждане си пролича и при различни видеоклипове и подкасти, където целият възпроизвеждан диапазон остана ясен и детайлен, а гласовете бяха чисти и отчетливи. Ако искате да се потопите изцяло в изживяване на киносалон или концерт, слушалките предлагат пространствено аудио, което не само реагира на движенията на главата, но и осигурява по-точна пространствена презентация на отделни инструменти и вокали в рок състав или симфоничен оркестър.

Ако често слушате музика навън, наличието на добро активно шумопотискане е изключително важно. Струва си да отбележа обаче, че пасивното такова (благодарение на силиконовите накрайници) също е отлично и в много „улични“ ситуации беше напълно достатъчно – дотолкова, че понякога преминавах към awareness режима, който миксира звука с този, който идва от околната среда, за да не съм напълно изолиран. Щом се опре до ANC, нещата са сериозни: HUAWEI FreeBuds Neo разчитат на трето поколение аудио чип с ИИ, който прави до 400 000 семплирания в минута за бързо и точно адаптиране на шумопотискането в различни среди. В резултат околният шум може да бъде намален с до 30 dB, като това би елиминирало дори звук от вятър със скорост до 9 м/с. Ако сте в разговор с някого по телефона, може да разчитате на чист разговор дори при околен шум от 95 dB – това е шумът на една натоварена улица или на пристигащото метро.

Моите впечатления са отлични - както за това, което аз чувах, така и за това, което чуваше отсрещната страна. Всички проведени разговори минаха без „моля“, „я повтори“ и други чести реплики на мобилната комуникация. HUAWEI FreeBuds Neo имат още няколко полезни трика в ръкава си. Слушалките могат да осигурят наистина голям обсег на действие и при определени условия, без наличие на прегради, да останат свързани на разстояние до 170 метра от източника на сигнала. Bluetooth свързаността им също така поддържа едновременна връзка с до 2 устройства, например телефон и компютър, като аудиото автоматично ще се прехвърли към телефона при входящо повикване, ако до този момент слушалките са възпроизвеждали музика от компютъра, да речем.

Новите HUAWEI FreeBuds Neo наистина успяват да постигнат удивителен баланс – качеството на звука е високо, а неутралността му ще се хареса на много меломани, шумопотискането върши чудеса, а дизайнът и комфортът само добавят към предимствата.

Прибавяме към това умерената цена и получаваме рецепта за аудио бестселър.

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