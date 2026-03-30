Испания с голям жест към Украйна - дава ѝ най-търсените ракети в момента

По време на неотдавнашното посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Испания властите в Мадрид са се ангажирали да предоставят на Украйна пет ракети за противовъздушните системи „Пейтриът“ (Patriot) на фона на глобалния недостиг, предизвикан от войната в Близкия изток. Според El Pais испанското правителство счита, че войната в Иран, започната от САЩ и Израел, без да бъдат информирани европейските съюзници, не е война на Европа. Въпреки това то е убедено, че континентът залага бъдещето си на войната в Украйна, където руската инвазия заплашва суверенитета и териториалната цялост на страната, нарушавайки международното право.

Източници от испанското правителство потвърждават това, което Володимир Зеленски не спомена по време на посещението – обещанието на Испания да предостави пет ракети „Пейтриът".

Помощ за около 15 млн. евро

Става дума за ракети Patriot PAC-2, които в момента са на въоръжение в полка за противовъздушна артилерия на испанската армия, базиран в Маринес (Валенсия). Въпреки че те не са най-модерните – Министерството на отбраната има програма за модернизирането им до версия PAC-3 – цената им варира от 3 до 4 милиона долара за бройка, или общо около 15 милиона евро.

Въпреки това истинският проблем в момента не са парите, а невъзможността на основния производител – американската компания Raytheon – да отговори на рязко нарасналото търсене. Всъщност доставката на четири ракетни батареи „Пейтриът“, които Испания поръча за близо 1,5 милиарда евро, беше многократно отлагана и сега се очаква през 2031 г. Това ги превръща в изключително дефицитен ресурс, включително и в рамките на собствените военни арсенали на страната. Ето защо жестът на министър-председателя Педро Санчес към Володимир Зеленски придобива още по-голямо значение, пише El Pais.

Не за първи път

Това не е първият път, когато Испания доставя ракети „Пейтриът“ на Киев. През 2024 г. тя вече достави две партиди с неуточнено количество ракети. Тогава решението беше взето след продължителни разногласия с НАТО, която натискаше страните, притежаващи тези ракети, да ги предоставят на Киев. Сега инициативата е поета от самото испанско правителство.

По време на най-скорошното посещение на Зеленски в Испания Санчес потвърди ангажимента си да достави на Украйна оръжия на стойност 1 млрд. евро през тази година съгласно споразумението, подписано през май 2024 г., с което общата военна помощ на Испания от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. достига 4 млрд. евро. Част от новите проекти ще бъдат финансирани чрез програмата SAFE на ЕС, пише "Европейска правда".

Санчес също така заяви, че кризата в Близкия изток няма да отклони вниманието на страната му от подкрепата за Украйна.

От своя страна, Зеленски обяви подписването на поредица от споразумения за сътрудничество между украински и испански компании от отбранителната промишленост.

