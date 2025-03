Ядосали гръцки депутат: Премахнаха произведения на изкуството в Гърция (ВИДЕО)

Националната галерия на Атина премахна произведения на изкуството на художника Христофорос Кацадиотис. До решението се стигна след като преди няколко дни ултраконсервативният депутат Николаос Пападопулос нахлу в галерията, разби витрина и премахна четири от картините на художника, заклеймявайки ги като богохулни, предава гръцкото издание Kathimerini. Целта на премахването е да се разсее напрежението, като то стана ясно, че то е направено със съгласие на художника.

В изявление Националната галерия заяви, че е премахнала творбите на Кацадиотис, за да гарантира безопасността на институцията, нейния персонал, посетители и произведения на изкуството, като същевременно се стреми да възстанови нормалните операции.

В социалните мрежи циркулира видеото от вандалска проява на депутата.

