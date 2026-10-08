Кадиров е "Почетен строител на Русия" със значка "Почетен архитект на Русия"

"Почетният строител на Русия" Рамзан Кадиров беше награден със значка "Почетен архитект на Русия". Наградата беше връчена от заместник-премиера на Руската федерация Марат Хуснулин по време на церемонията по откриването на булеварда на името на Ахмат-Хаджи Кадиров в Грозни. Тържественото откриване на пешеходния булевард се състоя като част от стартирането на втория етап от строителството на квартала "Владимир Путин".

Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че е "възхитен" от булевард "Кадиров" в района "Путин" и е уверен, че Грозни ще продължи да се развива. "Уверени сме в това, защото Рамзан Ахматович стана главен архитект на Русия и мисля, че той ще продължи тази работа не само в град Грозни, но и в цялата Чеченска република", отбеляза Новак.

Съгласно заповед на министерството на строителството и жилищно-комуналните услуги на Руската федерация, Кадиров е награден със знак за "значителен принос в развитието на архитектурната индустрия и градоустройството на Руската федерация и Чеченската република".

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Това не е първата архитектурно-строителна награда на Кадиров. През април 2026 г. той вече получи орден от първа степен "За специален принос в развитието на циментовата индустрия на Руската федерация". През юни 2025 г. Кадиров е удостоен с награда за "високи постижения в областта на архитектурата, значими архитектурни и градоустройствени проекти, както и за специален принос в развитието на градоустройството". А през октомври 2024 г., по време на откриването на жилищен комплекс в Грозни, Рамзан Кадиров е отличен със знака "Почетен строител на Русия". Наградата с формулировка "за професионализъм, трудолюбие и лоялност към професията" беше връчена от министъра на строителството и жилищно-комуналните услуги на Русия Ирек Файзулин.

Припомняме, че на 3 октомври Путин удостои Рамзан Кадиров със званието армейски генерал, а началникът на Руската гвардия Виктор Золотов лично връчи на главата на Чечения еполети и крапова барета – най-високият униформен знак за отличие и символ на професионалните умения на военнослужещите от специалните части (спецназ) - Още: Кадиров пак остава начело на Чечня с близо 100% на изборите - хората избрали "мира и стабилността"