Кадиров готов да се справи с Полша за 6 секунди. Прозира ли тук нов план на Путин? (ВИДЕО)

Преди дни лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров направи поредна самоуверена декларация в Telegram, че следващата след Украйна е Полша, за която ще са нужни точно 6 секунди, за да й се покаже на какво са способни руските и чеченските бойци. Това изявление би минало покрай цялата серия подобни на главата на Чечения, ако не бе ясно, че често пъти в неговите изказвания прозират намеренията на Кремъл. Ето какво точно каза Кадиров в своето видеобръщение:

"Украйна за мен вече е закрит въпрос. На мен ми е интересна Полша. Какво се опитва тя да постигне? След като приключим с Украйна, ако има такава заповед, за 6 секунди ще се справим с вас. По-добре си вземете оръжието и наемниците и официално поискайте извинение за нашия посланик (залетия с червена боя руски посланик в Полша - бел.ред.). (...) Русия винаги е печелила всички войни."

Not that Kadyrov should be taken seriously, but he reflects what Putin really thinks. If Russia is not badly beaten in Ukraine, Putin, Patrushev&Kadyrov will march on. https://t.co/iZUhTKVc1k