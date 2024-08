Какви ги върши Макрон? Целува се страстно с френския министър на спорта (СНИМКА+ВИДЕО)

Не стигат скандалите около откриването на Олимпийските игри в Париж, чистотата на Сена и какво ли още не, но и самият президент Еманюел Макрон създаде нова сензация. Причината е целувка между него и спортния министър на страната Амели Удеa-Кастера, заснета по време на Игрите. Кадрите с близостта на политиците показват определено страстен момент, който вече усилено се обсъжда.

French media is in a frenzy after a passionate cheek-to-cheek kiss between France’s president, Emmanuel Macron, and Amélie Oudéa-Castéra, the country’s sports minister. https://t.co/OB5MZ8ifz8