Войната в Украйна:

Картина на Пикасо мистериозно е изчезнала при транспортирането ѝ в Испания

17 октомври 2025, 07:30 часа 448 прочитания 0 коментара
Картина на Пикасо мистериозно е изчезнала при транспортирането ѝ в Испания

Испанските власти започнаха разследване заради изчезването на картина на Пабло Пикасо по време на транспортирането ѝ от Мадрид до Гранада, където трябваше да бъде показана, предаде АФП, като цитира полицейски източници. Те обаче не са предоставили повече информацията на осведомителната агенция.

Според медии в южния испански град Гранада творбата Nature morte à la guitare, нарисувана в началото на XX век от Пикасо, е трябвало да бъде изложена от миналата седмица във Фондация "Каха Гранада".

Творбата се оценява на около 600 000 евро, отбелязва АФП.

Още: След 360 години: Разкриха кое е "Момичето с перлената обеца" на Вермеер

Всички произведения, изложени в андалуския град, са от частни колекции, се казва в съобщение на организаторите, цитирано от АФП.

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През 1976 г. над 100 произведения на испанския художник бяха откраднати в Авиньон, в югоизточната част на Франция. Всички картини обаче бяха намерени впоследствие, припомня АФП, цитирана от БТА.

Творчеството на Пикасо

Още: Картина от епохата на фараоните е изчезнала от некропола Сакара

Пабло Пикасо, който е роден през 1881 г. в испанския град Малага и умира през 1973 г. във френския Мужен, е считан за един от най-великите художници в историята.

Снимка: Getty Images

Той е съосновател на кубизма - стил, който променя из основи представите за форма и перспектива в изкуството. Пикасо е изключително продуктивен — оставя над 20 000 произведения, включително живопис, скулптура, керамика и графика. Сред най-известните му творби са „Герника“, „Авиньонските девици“ и „Старият китарист“. Животът и творчеството му преминават през множество стилове и периоди — от Синия и Розовия период до абстрактните и политически натоварени композиции. Пикасо остава символ на новаторство и непрекъснато художествено търсене.

Още: Колко струва най-скъпата картина на Пикасо?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Пабло Пикасо картина информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес