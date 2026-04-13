Киберпроституция в TikTok: Франция търси помощ от ЕК

Френският върховният комисар по въпросите на децата Сара Ел Хайри обяви в понеделник, 13 април, че ще сезира Френския регулаторен орган за телевизия, радио и цифрови комуникации Arcom и Европейската комисия след публикуването на разследване, показващо опити на сводници да вербуват млади жени в платформата TikTok, предаде френският вестник Le Monde. "Свързах се с Arcom и Европейската комисия, за да засилим борбата срещу кибер-сводничеството, особено чрез TikTok, след разследването, представено от Franceinfo“, написа тя в социалната мрежа X.

Разследването

В това разследване, излъчено преди дни, новинарският канал Franceinfo заявява, че е анализирал „повече от 350 леснодостъпни оферти за набиране на персонал“, насочени към млади момичета, някои от които непълнолетни, на които са обещани „лесни пари“ с много откровени снимки. Езикът, използван в платформата, е „недвусмислен “, а създателите на видеоклиповете „говорят за проституция и се представят като сводници “, съобщава Franceinfo.

Тези реклами „са насочени директно към тийнейджърките, като експлоатират тяхната уязвимост и изолация ", осъжда Сара Ел Хайри в писмо от понеделник, адресирано до заместник-председателя на Европейската комисия Хена Виркунен.