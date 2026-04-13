"Когато Орбан падне": Туск доволен, че Унгария, ЕС и Полша "отново са заедно"

Унгария, Европейският съюз и Полша са заедно отново. Това заяви полският премиер Доналд Туск в коментар за спечелените от опозиционния лидер Петер Мадяр унгарски парламентарни избори, предаде МТИ. "Отново сме заедно! Славна победа, скъпи приятели! Ruszkik haza! (Руснаци, вървете си)", написа Туск в публикация в Х.

Лидерът на френската крайнодясна партия Национален сбор Жордан Бардела нарече загубилия изборите унгарски премиер Виктор Орбан "голям патриот".

А сега за Унгария накъде?

Също в Х председателят на Национален сбор посочи, че резултатът от вота сочи ясно победа на Мадяр, а Орбан любезно е поздравил своя опонент за победата му. Това според Бардела само показва, че всички обвинения към унгарската демокрация от страна на европейските институции са били безпочвени.

Лидерът на френската крайна десница изтъкна политиката на Орбан в подкрепа на семейството и в защита на границите на Европа и Унгария от "мигрантските вълни".

"Надяваме се неговият приемник да управлява единствено и само в интерес на народа и страната си", написа френският политик.

